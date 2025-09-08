Haberler

Rıdvan Dilmen'den A Milli Takım'a sert tepki

Rıdvan Dilmen'den A Milli Takım'a sert tepki
Güncelleme:
Spor yorumcusu Rıdvan Dilmen, A Milli Futbol Takımı'nın İspanya'ya 6-0 yenildiği maçla ilgili bir paylaşım yaptı. Rıdvan Dilmen yaptığı paylaşımda, "İspanya'ya, Gürcistan-Bulgaristan muamelesi yaparsan, İspanyollar sana bunu yapar! 5 gol İspanya'nın 2 orta sahasından geliyor! Yazık! İspanya'ya kaybedersin ama bu kadar ezilemezsin!" dedi.

A Milli Futbol Takımı, 2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri E Grubu ikinci maçında İspanya ile karşı karşıya geldi. Konya Büyükşehir Belediye Stadyumu'nda oynanan maçı A Milli Takımımız, 6-0 kaybetti.

RIDVAN DİLMEN'DEN SERT TEPKİ

Spor yorumcusu Rıdvan Dilmen, A Milli Futbol Takımı'nın İspanya karşısında aldığı ağır yenilginin ardından çarpıcı bir paylaşım yaptı.

'BU KADAR EZİLEMEZSİN!'

Rıdvan Dilmen yaptığı paylaşımda, "İspanya'ya, Gürcistan- Bulgaristan muamelesi yaparsan, İspanyollar sana bunu yapar!! 5 gol İspanya'nın 2 orta sahasından geliyor!!! Yazık!! İspanya'ya kaybedersin ama bu kadar ezilemezsin!" dedi. Rıdvan Dilmen'in bu paylaşımı çok sayıda beğeni ve yorum aldı.

İşte o paylaşım;

Rıdvan Dilmen'den A Milli Takım'a sert tepki

Aigai Antik Kenti'nde 2 bin 200 yıllık güneş saati bulundu

Ünlü antik kentimizde bulundu! Tam 2 bin 200 yıllık
title
