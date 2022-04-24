Rıdvan Dilmen canlı yayında Galatasaray'a reçeteyi verdi: Kesinlikle bu hafta anlaşmanız lazım
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Galatasaray'ın deplasmanda Altay'ı 1-0 yendiği mücadeleyi Rıdvan Dilmen değerlendirdi. Ünlü yorumcu yeni gelecek yönetimin teknik direktör kararını hemen vermesi gerektiğini vurgularken, "Yeni yönetim transfer politikasını izleyecektir. Gelecek olan teknik direktör de planını yapacaktır. Eğer Torrent ile soru işareti varsa kesinlikle bu hafta anlaşmaları lazım." dedi.
Süper Lig'in 34. haftasında Galatasaray, deplasmanda Altay'ı 1-0 mağlup etti. Ünlü yorumcu Rıdvan Dilmen karşılaşmanın ardından TRT Spor'da sarı-kırmızılıların gündemine dair değerlendirmelerde bulundu.
"BU HAFTA ANLAŞMALARI LAZIM"
Yeni yönetimin teknik direktör kararını vermek için hızlı davranması gerektiğini belirten Rıdvan Dilmen, "Okan Buruk adı konuşuluyor, yabancı olabilir. Yeni yönetim transfer politikasını izleyecektir. Gelecek olan teknik direktör de planını yapacaktır. Eğer Torrent ile soru işareti varsa kesinlikle bu hafta anlaşmaları lazım." ifadelerini kullandı.
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