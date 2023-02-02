Rıdvan Dilmen canlı yayında çılgına döndü: Fenerbahçe'nin göğsünde Türk bayrağı var, ayıp ya!

Adana Demirspor-Fenerbahçe maçının ilk yarısını değerlendiren Rıdvan Dilmen, canlı yayında adeta çılgına döndü. Sarı-lacivertli futbolcuların sahada çok sert müdahalelere maruz kaldığını belirten Dilmen, "Vallahi ayıp ya! Milletin gözünün önünde tekme tokat. Böyle dayak olmaz, pes! Fenerbahçe'nin göğsünde Türk bayrağı var. Başka takımlara da yapılmaz da. Bu kadar olmaz." ifadelerini kullandı.

Süper Lig'in 22. haftasında Fenerbahçe, deplasmanda Adana Demirspor ile karşı karşıya geldi. Mücadeleyi TV8.5 ekranlarında değerlendiren ünlü yorumcu Rıdvan Dilmen, sarı-lacivertli futbolcuların sahada çok sert müdahalelere maruz kaldığını ifade etti.

"BÖYLE DAYAK OLMAZ"

Rıdvan Dilmen yaptığı yorumda, "Vallahi ayıp ya! Milletin gözünün önünde tekme tokat. Böyle dayak olmaz, pes! Fenerbahçe'nin göğsünde Türk bayrağı var. Başka takımlara da yapılmaz da. Bu kadar olmaz." ifadelerini kullandı.

Rıdvan Dilmen'in yorumları şöyle:

"ESKİDEN VARDI BÖYLE ŞEYLER"

"Fenerbahçe camiasına seslenişte bulunayım. 3-0, 4-0 mağlup olunursa 'Aaa!' demeyin sakın. Yok Arda, yok İrfan Can neden böyle falan demeyin. Milletin gözünün önünde tekme tokat bir maç oluyor. Eskiden vardı böyle şeyler.

"ÇOCUKLAR DAYAK YEDİ RESMEN"

Daha 1. dakika 10 saniye bitti, ceza sahası önünde rövaşata vurmak isterken Samet'e vurdu. Batshuayi'ye bir vurdular arkadan daha 1. dakikada. Böyle bir şey olmaz. Ne hakemi Ne MHK'si, bu oyuncuları alnından öpmek lazım. Çok sabırlıydım futbolculuğumda, çok da tekme yememe rağmen. Çocuklar dayak yedi resmen. Sarı kartsız bitirdiler ilk yarıyı. Hakemin gözü önünde Batshuayi yerde kalmış, bir de laf söylüyor gözünün önünde.

"BUNA NASIL MÜSAADE EDERLER!"

N'Diaye yerdeki oyuncuya küfür ediyor, arkasındaki oyuncuya küfür, havada diresek her şey var. İlk yarıda penaltı kaçırmasına rağmen Fenerbahçe gol yemedi. 1. dakikadan itibaren zaten bu hareketler olunca baskıyı kurdu. Böyle futbol nasıl oynanır, buna nasıl müsaade ederler.

"YEDİLER YEDİLER DOYMADILAR FENERBAHÇE'Yİ"

2011'den beri yediler yediler doymadılar koskoca Fenerbahçe'yi. Günah ya! Her şeyde Aziz Yıldırım hatalı, Ali Koç hatalı diyoruz ama aklı selim futbol adamları seyretsin şu maçı bir bakalım.

"BEN DE VURURUM"

Sen Adana Demirspor'dasın; Galatasaray'da değilsin ki, Onyekuru'yla N'Diaye'nin intikam duyguları ne oluyor bu kadar artık ya! Siz Adana Demirspor'a hizmet ediyorsunuz artık. Biz de derbi maçları oynadık, bizim de saygısızlığımız olmuş olabilir onlara, onların da bize olmuştur ama Adana'nın böyle garip bir böyle durumu var. Ben hayatımda böyle bir şey görmedim. Biri gelmiş tekme tokat böyle oynamaya müsaade eden bir arkadaş da olunca sonuç böyle oluyor. Ben de fair dışı bir adam olsam böle müsaade ederlerse ben de vururum.

"FENERBAHÇELİ FUTBOLCULARI TEBRİK EDİYORUM"

3-0 yenilse dahi Fenerbahçe çok saygı duyulacak bir oyun oynadı. Neden oynatmadı Arda Güler'i diye serzenişte bulunacaktım da, konuşalım da sokmasın sakatlanır falan belki. Çok sabırlılarmış Fenerbahçeli futbolcular tebrik ediyorum Fenerbahçe'yi yenilse dahi.

"İNTİKAM DUYGUSU GİBİ"

Elle hafiften oynama var, tartışılır bunlar başka bir şey. Sertliğin ötesi bir şey var. İntikam duygusu gibi. Enner Valencia'nin pozisyonuna bak bakalım darbe bir şey var mı. Mert'i VAR 1,5 dakika inceledi, Enner Valencia'nın pozisyonuna baktılar mı göremedim ben ama öyle bir şansı yok, kafasında öyle değil, maalesef."