RHG Enertürk Enerji Stadyumu'nda Hibrit Çim Yenilemesi Başarıyla Tamamlandı

Zecorner Kayseri spor'un maçlarını oynadığı RHG Enertürk Enerji Stadyumu, altyapı ve zemin kalitesiyle dikkati çekiyor.

Kayseri Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, 2024 yaz sezonunda yapılan kapsamlı bakım çalışmalarıyla hibrit çim sistemi yenilenen ve alttan ısıtma sistemleri kontrol edilen RHG Enertürk Enerji Stadyumu'nun spor kamuoyu tarafından tam not aldığı belirtildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen RHG Enertürk Enerji Stadyumu Sorumlusu Ali Yılmaz, geçen yıl stadyumda hibrit sistemi çalışmasının yapıldığını ve çimlerin yenilenerek alttan ısıtma sistemlerinin kontrol edildiğini belirtti.

Bu yıl çalışmaların karşılığını gördüklerini ve sezona stat olarak güzel başladıklarını kaydeden Yılmaz, saha olarak güzel bir zemine sahip olduklarını dile getirdi.

Yeşil sahayla ilgili sürekli nem kontrolü yaparak çimleri hastalıktan koruduklarına dikkati çeken Yılmaz, geçen hafta oynanan Galatasaray maçında istenilen sonucu alamamalarına rağmen, sporseverler tarafından çim zemininin takdir edildiğini kaydetti.

Gözlerinin her zaman çim zemin üzerinde olduğunu anlatan Yılmaz, yeşil sahaya adeta bebek gibi baktıklarını sözlerine ekledi.