Rey Manaj, yeniden Sivasspor'da

Attığı goller ve kullandığı serbest vuruşlar ile futbolseverlerin hafızasına kazınan Rey Manaj, kısa bir aradan sonra Türkiye'ye geri döndü.

3.5 YILLIK İMZA ATILDI

Transfer çalışmalarını sürdüren Özbelsan Sivasspor, eski Arnavut golcüsü Rey Manaj ile 3.5 yıllık sözleşme imzaladı.

RESMİ SÖZLEŞMEYİ İMZALADI

Sivas'a gelen Rey Manaj, Vali Lütfullah Bilgin Tesisleri'nde, Kulüp Başkanı Burak Özçoban'ın katılımıyla gerçekleştirilen imza töreninde, kendisini yeniden kırmızı-beyazlı renklere bağlayan resmi sözleşmeye imza attı.

SİVASSPOR KARİYERİ

Daha önce Sivasspor formasıyla başarılı bir performans ortaya koyan Rey Manaj, kırmızı-beyazlı ekipte görev aldığı 63 karşılaşmada 34 gol ve 7 asist kaydetti.