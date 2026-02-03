Haberler

Rey Manaj yeniden Sivasspor'da

Rey Manaj yeniden Sivasspor'da
Özbelsan Sivasspor, eski golcüsü Rey Manaj ile 3.5 yıllık sözleşme imzaladı. İmza töreni, Kulüp Başkanı Burak Özçoban'ın katılımıyla gerçekleşti. Manaj, daha önce Sivasspor formasıyla 63 maçta 34 gol ve 7 asist kaydetmişti.

Transfer çalışmalarını sürdüren Özbelsan Sivasspor, eski golcüsü Rey Manaj ile 3.5 yıllık sözleşme imzaladı.

Sivas'a gelen Rey Manaj, Vali Lütfullah Bilgin Tesisleri'nde, Kulüp Başkanı Burak Özçoban'ın katılımıyla gerçekleştirilen imza töreninde, kendisini yeniden kırmızı-beyazlı renklere bağlayan resmi sözleşmeye imza attı.

Daha önce Sivasspor formasıyla başarılı bir performans ortaya koyan Rey Manaj, kırmızı-beyazlı ekipte görev aldığı 63 karşılaşmada 34 gol ve 7 asist kaydetti. - SİVAS

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
