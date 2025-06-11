Resmi açıklamanın eli kulağında! Leroy Sane adım adım Galatasaray'a

Süper Lig devlerinden Galatasaray, Alman devi Bayern Münih'le sözleşmesi sona erecek olan yıldız oyuncu Leroy Sane transferinde son aşamaya geldi.

ALMAN DEVİNİ REDDETTİ

Sky Sport'un geçtiği habere göre Leroy Sane, Bayern Münih'in iyileştirdiği teklifini kesin olarak reddetti ve takımdan ayrılacağının bilgisini kulübe iletti.

Öte yandan Fabrizio Romano, Galatasaray'ın Leroy Sane transferinde önemli mesafe katettiğini yazdı. Romano haberinde, " Galatasaray, Sane transferini bitirme konusunda iyimser ve kendinden emin. Galatasaray yönetim kurulu ve başkanı, Sane'den onayı alıp onu transfer etme konusunda kendinden emin. Görüşmeler olumlu ilerliyor" ifadelerini kullandı.

MAAŞINI BİLE YAZDILAR

Öte yandan Bild de Leroy Sane'nin Galatasaray'a transfer olmak üzere olduğunu yazdı. Son olarak Foot Mercato ise Galatasaray'ın Leroy Sane ile yıllığı 11 milyon eurodan 3 senelik anlaşma sağladığını belirtti.