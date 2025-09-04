Resmi açıklamanın eli kulağında! İşte Fenerbahçe'nin yeni hocası

Jose Mourinho ile yollarını ayıran Fenerbahçe'de bir süredir yeni teknik direktör arayışları devam ediyordu. Sarı-lacivertli yönetimin kararını verdiği ve yeni hocasını belirlediği ortaya çıktı.

RESMİ AÇIKLAMA BEKLENİYOR

Sarı-lacivertli kulüp, eski teknik direktörü İsmail Kartal ile anlaşma sağladı. Bugün saat 15.00'te yapılacak olan yönetim kurulu toplantısının ardından Kartal'ın açıklanması bekleniyor.

4. İSMAİL KARTAL DÖNEMİ OLACAK

İsmail Kartal daha önce Fenerbahçe'de 3 dönem teknik direktörlük yapmıştı. 64 yaşındaki teknik adam, 2023-2024 sezonunda Fenerbahçe ile 99 puan toplasa da sarı-lacivertliler Süper Lig'i ikinci bitirmişti.