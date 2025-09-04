Resmi açıklamanın eli kulağında! İşte Fenerbahçe'nin yeni hocası
Fenerbahçe'nin yeni teknik direktör olarak İsmail Kartal'ı göreve getirme kararı aldığı öğrenildi. Daha önce de Fenerbahçe'de görev yapan tecrübeli çalıştırıcının, bugün saat 15.00'te yapılacak yönetim kurulu toplantısının ardından resmi olarak açıklanması bekleniyor.
Jose Mourinho ile yollarını ayıran Fenerbahçe'de bir süredir yeni teknik direktör arayışları devam ediyordu. Sarı-lacivertli yönetimin kararını verdiği ve yeni hocasını belirlediği ortaya çıktı.
RESMİ AÇIKLAMA BEKLENİYOR
Sarı-lacivertli kulüp, eski teknik direktörü İsmail Kartal ile anlaşma sağladı. Bugün saat 15.00'te yapılacak olan yönetim kurulu toplantısının ardından Kartal'ın açıklanması bekleniyor.
4. İSMAİL KARTAL DÖNEMİ OLACAK
İsmail Kartal daha önce Fenerbahçe'de 3 dönem teknik direktörlük yapmıştı. 64 yaşındaki teknik adam, 2023-2024 sezonunda Fenerbahçe ile 99 puan toplasa da sarı-lacivertliler Süper Lig'i ikinci bitirmişti.