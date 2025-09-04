Haberler

Resmi açıklamanın eli kulağında! İşte Fenerbahçe'nin yeni hocası

Resmi açıklamanın eli kulağında! İşte Fenerbahçe'nin yeni hocası
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Fenerbahçe'nin yeni teknik direktör olarak İsmail Kartal'ı göreve getirme kararı aldığı öğrenildi. Daha önce de Fenerbahçe'de görev yapan tecrübeli çalıştırıcının, bugün saat 15.00'te yapılacak yönetim kurulu toplantısının ardından resmi olarak açıklanması bekleniyor.

Jose Mourinho ile yollarını ayıran Fenerbahçe'de bir süredir yeni teknik direktör arayışları devam ediyordu. Sarı-lacivertli yönetimin kararını verdiği ve yeni hocasını belirlediği ortaya çıktı.

RESMİ AÇIKLAMA BEKLENİYOR

Sarı-lacivertli kulüp, eski teknik direktörü İsmail Kartal ile anlaşma sağladı. Bugün saat 15.00'te yapılacak olan yönetim kurulu toplantısının ardından Kartal'ın açıklanması bekleniyor.

Resmi açıklamanın eli kulağında! İşte Fenerbahçe'nin yeni hocası

4. İSMAİL KARTAL DÖNEMİ OLACAK

İsmail Kartal daha önce Fenerbahçe'de 3 dönem teknik direktörlük yapmıştı. 64 yaşındaki teknik adam, 2023-2024 sezonunda Fenerbahçe ile 99 puan toplasa da sarı-lacivertliler Süper Lig'i ikinci bitirmişti.

Haberler.com / Alper Kızıltepe - Spor
Savcıyı katleden zanlının ilk ifadesi: Tartıştık küfür etti, kendimi kaybedip bıçağı sapladım

19'luk katilin ilk ifadesi! Bakın Cumhuriyet savcısını neden öldürmüş
Anıtkabir'de generallerin üstü mü arandı? MSB'den iddialara yanıt

MSB'den bu iki görüntüye açıklama
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Devlet Bahçeli'yi ziyaret edecek

Bahçeli'nin konutunda kritik görüşme! Gözler saat 17.00'ye çevrildi
Herkesin konuştuğu antrenör Fenerbahçe'yi anında reddetti

Herkesin konuştuğu antrenör Fenerbahçe'yi reddetti
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Tartıştığı damadını pompalı tüfekle vurarak öldürdü

İlçeyi ayağa kaldıran olay! Damadını pompalı tüfekle öldürdü
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.