Resmi açıklamanın eli kulağında! Halil Dervişoğlu Hatayspor'a imzayı atıyor

Süper Lig devi Galatasaray'da fazla forma şansı bulamayan milli futbolcu Halil Dervişoğlu, Hatayspor'a kiralandı.

RESMİ AÇIKLAMA BEKLENİYOR

Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre Hatayspor, Galatasaray'dan Halil Dervişoğlu'nu kiralık olarak renklerine bağlamak üzere. Haberde Resmi açıklama için son detayların görüşüldüğü belirtildi. Galatasaray'ın bu transferde kiralama bedeli alacağı ve oyuncunun maaşını Hatayspor'un ödeyeceği öğrenildi.

SÖZLEŞMESİ DEVAM EDİYOR

Galatasaray ile olan sözleşmesi 30 Haziran 2027 yılına kadar devam eden ve Brentford'dan 500 bin Euro bonservis bedeli karşılığında transfer edilen milli futbolcu, sarı-kırmızılı takımdan her bir futbol sezonu için 20 milyon TL ücret kazanıyor.