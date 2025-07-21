Resmi açıklamanın eli kulağında! Göreve Fatih Terim geliyor

Suudi Arabistan ekiplerinden Al-Shabab'ta teknik direktörlük görevi yapan tecrübeli çalıştırıcı Fatih Terim'in yeni adresini duyurdular.

AL-SHABAB'TAN AYRILDI

Geçen sezonun ara transfer döneminde Suudi Arabistan ekiplerinden Al-Shabab'ın başına geçen Fatih Terim, sezonun sona ermesiyle Arap ekibinden ayrıldı. Al-Shabab'ın başında 23 maça çıkan tecrübeli hoca, maç başına 1.74 puan ortalaması yakalayabildi.

SUUDİ ARABİSTAN'DA KALACAK

aksam.com.tr'nin Suudi Arabistan basınından aktardığı habere göre; Fatih Terim, Suudi Arabistan'da kalma kararı aldı. Birçok Arap ekibinden teklif alan tecrübeli teknik direktör için resmi açıklama çok yakında yapılacak. Terim'in yeni takımındaki performansı merakla bekliyor.