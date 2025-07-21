Resmi açıklamanın eli kulağında! Göreve Fatih Terim geliyor

Resmi açıklamanın eli kulağında! Göreve Fatih Terim geliyor
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Resmi açıklamanın eli kulağında! Göreve Fatih Terim geliyor
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Son olarak Suudi Arabistan ekiplerinden Al-Shabab'ta teknik direktörlük görevi yapan tecrübeli çalıştırıcı Fatih Terim'in yeni adresi duyuruldu. Al-Shabab'tan ayrılan ve yeni adresi merakla beklenen Terim, Suudi Arabistan'da kalma kararı aldı. Birçok Arap ekibinden teklif alan tecrübeli teknik direktör için resmi açıklama çok yakında yapılacak.

Suudi Arabistan ekiplerinden Al-Shabab'ta teknik direktörlük görevi yapan tecrübeli çalıştırıcı Fatih Terim'in yeni adresini duyurdular.

AL-SHABAB'TAN AYRILDI

Geçen sezonun ara transfer döneminde Suudi Arabistan ekiplerinden Al-Shabab'ın başına geçen Fatih Terim, sezonun sona ermesiyle Arap ekibinden ayrıldı. Al-Shabab'ın başında 23 maça çıkan tecrübeli hoca, maç başına 1.74 puan ortalaması yakalayabildi.

SUUDİ ARABİSTAN'DA KALACAK

aksam.com.tr'nin Suudi Arabistan basınından aktardığı habere göre; Fatih Terim, Suudi Arabistan'da kalma kararı aldı. Birçok Arap ekibinden teklif alan tecrübeli teknik direktör için resmi açıklama çok yakında yapılacak. Terim'in yeni takımındaki performansı merakla bekliyor.

Haberler.com / Abdurrahim Efe - Spor
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Yorumlar (3)

Haber YorumlarıArif İnanç:

Bence de oralarda kalsın. Ne olur ne olmaz.

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Haber YorumlarıTürkmen Beyi:

Para para para. Eşinin kumar merakı koca Fatih hocayı araplara muhtaç etti.

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Haber YorumlarıSu ile Çok Oluyor:

ABD .. israel i .. Türkiyeye saldırtmak için ayarlarken.. Haberlerde gördüğümüz resime bak. iki baş parmak yukarı ? Two thumbs up ?

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