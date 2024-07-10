Resmi açıklamanın eli kulağında! Fenerbahçe, Allan Saint-Maximin ile anlaşmaya vardı

Dünyaca ünlü teknik direktör Jose Mourinho'yu takımın başına getiren Süper Lig devi Fenerbahçe'de transfer hareketliliği yaşanmaya devam ediyor.

MOURINHO DEVREYE GİRDİ

Geçtiğimiz günlerde Suudi-Arabistan takımı Al-Ahli'ye teklif yapan sarı-lacivertliler, Allan Saint-Maximin'in yüksek bonservis ücreti ile karşı karşıya kalınca devreye Portekizli hoca girdi.Allan Saint-Maximin, Mourinho'dan gelen telefon sonrası kulübüne gitme isteğini iletti. Bu gelişmenin ardından sarı lacivertli kulüp, Arabistan ekibini de ikna etmeyi başardı.

RESMİ AÇIKLAMANIN ELİ KULAĞINDA

Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre; Al Ahli ve Fenerbahçe, Allan Saint-Maximin'in kiralık transferi konusunda anlaşmaya vardı. Yapılan anlaşmada maaşın bir kısmını Fenerbahçe ödeyecek. Sarı lacivertli kulüp resmi açıklamayı kısa süre içinde yapacak.