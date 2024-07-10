Resmi açıklamanın eli kulağında! Fenerbahçe, Allan Saint-Maximin ile anlaşmaya vardı
Fenerbahçe, Jose Mourinho'nun transferini çok istediği Allan Saint-Maximin'de mutlu sona ulaştı. Suudi Arabistan ekibi Al Ahli kulübüne resmi teklif yapan sarı-lacivertliler, Allan Saint-Maximin'in kiralık transferi konusunda anlaşma sağladı. Resmi açıklamanın kısa süre içinde yapılması bekleniyor.
Dünyaca ünlü teknik direktör Jose Mourinho'yu takımın başına getiren Süper Lig devi Fenerbahçe'de transfer hareketliliği yaşanmaya devam ediyor.
MOURINHO DEVREYE GİRDİ
Geçtiğimiz günlerde Suudi-Arabistan takımı Al-Ahli'ye teklif yapan sarı-lacivertliler, Allan Saint-Maximin'in yüksek bonservis ücreti ile karşı karşıya kalınca devreye Portekizli hoca girdi.Allan Saint-Maximin, Mourinho'dan gelen telefon sonrası kulübüne gitme isteğini iletti. Bu gelişmenin ardından sarı lacivertli kulüp, Arabistan ekibini de ikna etmeyi başardı.
RESMİ AÇIKLAMANIN ELİ KULAĞINDA
Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre; Al Ahli ve Fenerbahçe, Allan Saint-Maximin'in kiralık transferi konusunda anlaşmaya vardı. Yapılan anlaşmada maaşın bir kısmını Fenerbahçe ödeyecek. Sarı lacivertli kulüp resmi açıklamayı kısa süre içinde yapacak.