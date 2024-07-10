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Resmi açıklamanın eli kulağında! Fenerbahçe, Allan Saint-Maximin ile anlaşmaya vardı

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Fenerbahçe, Jose Mourinho'nun transferini çok istediği Allan Saint-Maximin'de mutlu sona ulaştı. Suudi Arabistan ekibi Al Ahli kulübüne resmi teklif yapan sarı-lacivertliler, Allan Saint-Maximin'in kiralık transferi konusunda anlaşma sağladı. Resmi açıklamanın kısa süre içinde yapılması bekleniyor.

Dünyaca ünlü teknik direktör Jose Mourinho'yu takımın başına getiren Süper Lig devi Fenerbahçe'de transfer hareketliliği yaşanmaya devam ediyor.

MOURINHO DEVREYE GİRDİ

Geçtiğimiz günlerde Suudi-Arabistan takımı Al-Ahli'ye teklif yapan sarı-lacivertliler, Allan Saint-Maximin'in yüksek bonservis ücreti ile karşı karşıya kalınca devreye Portekizli hoca girdi.Allan Saint-Maximin, Mourinho'dan gelen telefon sonrası kulübüne gitme isteğini iletti. Bu gelişmenin ardından sarı lacivertli kulüp, Arabistan ekibini de ikna etmeyi başardı.

RESMİ AÇIKLAMANIN ELİ KULAĞINDA

Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre; Al Ahli ve Fenerbahçe, Allan Saint-Maximin'in kiralık transferi konusunda anlaşmaya vardı. Yapılan anlaşmada maaşın bir kısmını Fenerbahçe ödeyecek. Sarı lacivertli kulüp resmi açıklamayı kısa süre içinde yapacak.

Haberler.com / İsmail Elal - Spor

Suudi Arabistan Jose Mourinho Fenerbahçe Futbol Spor Haberler

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Yorumlar (4)

Kurt Savaş:

fenerbahçe ilk 4 garantilidi desenize

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Çınar Saraç:

Bumu oyuncu bizim Samet bile Sabri bile Galatasaraydaki dombili bile daha iyidir

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Ütopik Yorumcu:

adam çok iyi fulham da oynuyordu süper bir adam

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Adsız biri:

Ulan morinyo fenerin başına gelenli 1 ay oldu. 1 aydır haberlerde medyada morinyo FB nin başına geldi transfer hareketliliği başladı diyolar. Ulan 1 aydır sadece bi kişiyi aldık o da zaten geçen sezondan anlaşmıştık gelmesi için. Nerede hareketlilik onu anlamadım

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