Resmi açıklamanın eli kulağında! Fatih Terim geri dönüyor

Faroe Adaları karşısında sürpriz bir mağlubiyet yaşayan Çekya, Dünya Kupası umutlarını zora soktu. Bu gelişme sonrası, teknik direktör Ivan Hasek'in koltuğu sallanmaya başladı. Avrupa basını ve Çek spor medyası, Fatih Terim'in Çekya Milli Takımı'na aday isimler arasında yer aldığını yazıyor.

PAVEL NEDVED'İN İLERİ GÖRÜŞÜ

Çekya'da, futbolun efsane isimlerinden Pavel Nedved, Terim ile Al-Shabab döneminde birlikte çalışmıştı. Bu bağlantı, Terim'in adaylığına verilen desteği pekiştiriyor. Federasyon cephesinde resmi açıklama gelmemiş olsa da, yerel kaynaklarda Hasek sonrası dönemde Terim ile sözleşme görüşmelerinin sürdüğü iddia ediliyor.

RESMİ AÇIKLAMA YOK, İDDİALAR AĞIRLIKTA

Henüz Çek Futbol Federasyonu'ndan resmi bir duyuru yapılmadı. Çekya basınında çıkan haberlerde, Hasek ile yolların ayrılması ve Terim'in önümüzdeki hafta sözleşme imzalayacağı yönünde öne sürülen iddialar dikkat çekiyor.