Haberler

Resmi açıklamanın eli kulağında! Fatih Terim geri dönüyor

Haberi DinleHaberi Dinle
0:00/0:00
Resmi açıklamanın eli kulağında! Fatih Terim geri dönüyor
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Çekya, Faroe Adaları mağlubiyetinin ardından teknik direktör değişikliği gündemine geldi. Avrupa basınına göre Fatih Terim, Ivan Hasek'in yerine geçmeye aday. Pavel Nedved ile geçmiş bağlantısı bu iddiaları güçlendiriyor. Ancak resmi karar henüz açıklanmadı.

Faroe Adaları karşısında sürpriz bir mağlubiyet yaşayan Çekya, Dünya Kupası umutlarını zora soktu. Bu gelişme sonrası, teknik direktör Ivan Hasek'in koltuğu sallanmaya başladı. Avrupa basını ve Çek spor medyası, Fatih Terim'in Çekya Milli Takımı'na aday isimler arasında yer aldığını yazıyor.

PAVEL NEDVED'İN İLERİ GÖRÜŞÜ

Çekya'da, futbolun efsane isimlerinden Pavel Nedved, Terim ile Al-Shabab döneminde birlikte çalışmıştı. Bu bağlantı, Terim'in adaylığına verilen desteği pekiştiriyor. Federasyon cephesinde resmi açıklama gelmemiş olsa da, yerel kaynaklarda Hasek sonrası dönemde Terim ile sözleşme görüşmelerinin sürdüğü iddia ediliyor.

RESMİ AÇIKLAMA YOK, İDDİALAR AĞIRLIKTA

Henüz Çek Futbol Federasyonu'ndan resmi bir duyuru yapılmadı. Çekya basınında çıkan haberlerde, Hasek ile yolların ayrılması ve Terim'in önümüzdeki hafta sözleşme imzalayacağı yönünde öne sürülen iddialar dikkat çekiyor.

Haberler.com / Alper Kızıltepe - Spor
Adalet Bakanı Tunç'tan Rojin Kabaiş açıklaması: Adli Tıp'tan uzman mütaalası talep edildi

Rojin Kabaiş dosyasına Bakan Tunç el attı! Olayı aydınlatacak gelişme
Kabine toplanıyor! Eğitim süresinin kısaltılması dahil 4 konu var masada

Öğrencilerin hayatını değiştirecek teklif Erdoğan'ın masasına geliyor
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Altın için daha önce söylenenleri unutun: Bu rakam ilk kez telaffuz edildi

Altın fiyatları için bu rakam ilk kez telaffuz edildi
Saran canlı yayında bizzat açıkladı! 'Kayyum atanır, maaş ödeyemez' diyenleri utandıran rakam

"Kayyum atanır, maaş ödeyemez" diyenleri utandıran rakam
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.