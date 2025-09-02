Resmi açıklama geldi! Trabzonspor, yeni Uğurcan'ını buldu

Haberler

Güncelleme:
Trabzonspor, Uğurcan Çakır'ın Galatasaray'a transferinin ardından yeni bir kaleci arayışına girdi. Bordo-mavililer, Konyaspor'un kalecisi Deniz Ertaş için resmi temaslara başladı. Konyaspor ise Deniz Ertaş'ın Trabzonspor'a olası transferi konusunda görüşmelerin başladığını doğruladı. Kulüpler arasındaki görüşmeler devam ederken, transfer sürecinin kısa süre içinde netleşmesi bekleniyor.

Süper Lig ekiplerinden Trabzonspor, Uğurcan Çakır'ın Galatasaray'a transferinin ardından kaleci arayışlarına hız verdi.

RESMİ AÇIKLAMA GELDİ

Bordo-mavililer, Konyaspor'un file bekçisi Deniz Ertaş için resmi temaslara başladı. Konyaspor cephesi ise kaleci Deniz Ertaş için Trabzonspor ile görüşmelere başlandığını açıkladı.

Konyaspor'dan yapılan açıklamada, "Profesyonel kalecimiz Deniz Ertaş'ın Trabzonspor Kulübü'ne olası transferi konusunda, Kulüp Başkanımız Sayın Ömer Atiker ve Trabzonspor Kulübü Başkanı Sayın Ertuğrul Doğan arasında görüşme yapılmıştır. Bu süreçte kulübümüzün ve futbolcumuzun menfaatleri ön planda tutulmakta olup, nihai karar kamuoyu ile şeffaf bir şekilde paylaşılacaktır" denildi. Trabzonspor cephesinde ise transfer sürecinin kısa süre içinde netlik kazanması bekleniyor.

