Resmi açıklama: Fenerbahçe'de rekor kırıldı

Güncelleme:
Fenerbahçe Başkanı Sadettin Saran'ın çağrısının ardından sarı-lacivertli taraftarlar, 1 Aralık Pazartesi günü oynanan Galatasaray derbisi haftasında Fenerium mağazalarından toplam 143 milyon 762 bin liralık alışveriş gerçekleştirdi.

FENERBAHÇE'DEN AÇIKLAMA

Fenerbahçe Kulübü, derbi haftasında Fenerium'ların 5 günlük ürün satış miktarını açıkladı. Fenerium mağazaları geçen yılın derbi haftasında 70 milyon liralık satış yaparken, bu sezon rakam iki katını geçerek 143 milyon 762 bin lira oldu. Sarı-lacivertli kulüp birçok üründe yüzde 50'ye varan indirime giderken taraftarlar, alışverişlerinin yüzde 73'ünü indirim olmayan ürünlerden yaptı.

REKOR KIRILDI

Toplam satışlar 2 kat artarken internet üzerinden yapılan satışlar ise 5 kat artarak rekor kırdı. Kulüp, elde eden satış rakamları üzerine taraftarlarına teşekkür ederek "Koşulsuz ve şartsız camiamızın yanında olan ve hiçbir fedakarlıktan geri durmayan büyük Fenerbahçe taraftarlarına bir kez daha sonsuz teşekkür ediyoruz. Gösterdiğiniz bu eşsiz destek, bizim için her daim en büyük güç kaynağı olacaktır." ifadelerini kullandı.

Cemre Yıldız
Haberler.com / Spor
Yorumlar (1)

Haber Yorumlarıyüksel kircicek:

Fenerbahçe bir başka.

Yorum Beğen10
Yorum Beğenme4
yanıtYanıtla
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
