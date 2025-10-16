İmza an meselesi! İşte Fatih Terim'in yeni takımı

Çekya Futbol Federasyonu, teknik direktör Ivan Hasek ile yolların ayrıldığını resmen duyurdu. 62 yaşındaki tecrübeli çalıştırıcı, Ocak 2024'te ikinci kez milli takımın başına geçmişti.

ÇEKYA'NIN HASEK YÖNETİMİNDEKİ PERFORMANSI

Hasek yönetiminde 21 maça çıkan Çekya, bu karşılaşmalarda 11 galibiyet, 5 beraberlik ve 5 mağlubiyet aldı. 2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri L Grubu'nda 7 maçta 13 puan toplayan ekip, Hırvatistan'ın 3 puan gerisinde ikinci sırada bulunuyor. Son maçta Faroe Adaları'na 2-1 yenilgi, ayrılık kararını hızlandıran gelişme oldu.

FATİH TERİM ADI GÜNDEMDE

Çekya basınına göre federasyon, yeni teknik direktörlük görevi için Fatih Terim'i ciddi şekilde değerlendiriyor. Haberlere göre "İmparator", gelen teklife sıcak bakıyor ve taraflar arasında kısa süre içinde anlaşmanın resmileşmesi bekleniyor.

TERİM'İN AVRUPA DENEYİMİ DİKKAT ÇEKİYOR

Daha önce AC Milan ve Fiorentina gibi Avrupa kulüplerini çalıştıran Fatih Terim'in, uluslararası tecrübesiyle Çekya Milli Takımı'na yeni bir vizyon kazandırabileceği yorumları yapılıyor. Bu gelişme, Avrupa futbol kamuoyunda büyük merak uyandırmış durumda.