Resmi açıklama: Acun Ilıcalı, Selles'in görevine son verdi

Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu Hull City, İngiltere Championship'te ligin son haftasında kümede kalmayı başarmıştı. Beklentilerin altında kalan İngiliz ekibinde beklenen ayrılık gerçekleşti.

RUBEN SELLES'E VEDA

Hull City, sezonun ortasında takımın başına geçen 41 yaşındaki İspanyol Teknik Direktör Ruben Selles ile yolların ayrıldığını açıkladı. Yapılan açıklamada, genç teknik adama gelecek kariyerinde teşekkür edildi.

SEZON PERFORMANSI

Hull City'nin başında 28 maça çıkan Selles, bu maçlarda 9 galibiyet, 7 beraberlik ve 12 mağlubiyetle sahadan ayrıldı. İspanyol hocanın ismi İspanya 2. Lig ekibi Malaga ile anılıyor.