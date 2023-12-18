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Resmen yılan hikayesine döndü! İşte Arda'nın sahalara döneceği tarih

18 Aralık 2023 10:17 Güncelleme: 10:24 Abone Ol

Fenerbahçe'den transfer olduğu Real Madrid'de henüz forma şansı bulamayan Arda Güler'in kesin dönüş tarihi belli oldu. Takımın deneyimli antrenörü Carlo Ancelotti, Arda'nın yeni yıl tatili arasından sonra takıma katılacağını söyledi. 18 yaşındaki futbolcunun 3 Ocak'taki Mallorca maçında kadroda olması bekleniyor.