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Resmen yılan hikayesine döndü! İşte Arda'nın sahalara döneceği tarih

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Fenerbahçe'den transfer olduğu Real Madrid'de henüz forma şansı bulamayan Arda Güler'in kesin dönüş tarihi belli oldu. Takımın deneyimli antrenörü Carlo Ancelotti, Arda'nın yeni yıl tatili arasından sonra takıma katılacağını söyledi. 18 yaşındaki futbolcunun 3 Ocak'taki Mallorca maçında kadroda olması bekleniyor.

4-1 kazandıkları Villarreal maçının ardından açıklamalarda bulunan Real Madrid Teknik Direktörü Carlo Ancelotti, Arda Güler'in yeni yıl tatili sonrasında takıma katılacağını söyledi.

YENİ YILDA HAZIR

Takımdaki sakat futbolculara değinen Ancelotti, Arda Güler hakkında da konuştu. Ancelotti, "Arda Güler Noel'den sonra hazır olacak" dedi.

Resmen yılan hikayesine döndü! İşte Arda'nın sahalara döneceği tarih

3 OCAK'TA KADRODA OLMASI BEKLENİYOR

İspanyol devi yılın son maçında 21 Aralık'ta Deportivo Alaves deplasmanına gidecek. Eflatun-beyazlılar, yeni yıla ise 3 Ocak'taki Mallorca maçıyla başlayacak. Ancelotti'nin Arda Güler'le ilgili açıklamasından sonra 18 yaşındaki futbolcunun Mallorca maçında kadroda olması bekleniyor.

Resmen yılan hikayesine döndü! İşte Arda'nın sahalara döneceği tarih

Kaynak: Haberler.com / Spor

Real Madrid Arda Güler Spor Haberler

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Yorumlar (1)

Goethegitme:

Yok yok giymiceeekkkk baska takıma kiralicaklar orda parlayip ne yaparsa artik

Yanıtla41
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