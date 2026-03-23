Resmen tanıtıldı! İşte yeni milli formalarımız

2026 Dünya Kupası'na katılma mücadelesi verecek olan A Milli Futbol Takımı'nın yeni formaları resmi olarak tanıtıldı. İç saha ve deplasman formaları, geleneksel renkler olan kırmızı ve beyaz ile tasarlandı ve modern detaylarla futbolseverlere sunuldu.

KIRMIZI VE BEYAZ DETAYI DİKKAT ÇEKTİ

A Milli Takım için hazırlanan iki yeni forma, geleneksel renkler olan kırmızı ve beyaz olarak tasarlandı. İç saha ve deplasman formaları modern detaylarıyla futbolseverlerin beğenisine sunuldu.

TFF'DEN DİKKAT ÇEKEN TANITIM MESAJI

Türkiye Futbol Federasyonu, formaların tanıtımında "Dikkat: Yüksek zafer hırsı içerir. Karşınızda Türkiye iç saha ve deplasman formaları" ifadelerine yer verdi.

SATIŞA SUNULDU

Yeni sezon formaları, tanıtımın ardından TFF'nin resmi internet sitesi üzerinden satışa çıkarıldı.

  • Maç forması: 8.799 TL
  • Stadyum forması: 6.099 TL
  • Kaleci forması: 5.499 TL
  • Taraftar forması: 4.099 TL

İLK RAKİP ROMANYA

A Milli Takım, 2026 Dünya Kupası play-off yarı finalinde Romanya ile karşılaşacak. Mücadele, 26 Mart 2026 Perşembe günü saat 20.00'de Beşiktaş Park'ta oynanacak.

FİNAL YOLU BELLİ OLDU

Milliler, Romanya'yı elemesi halinde finalde Slovakya-Kosova eşleşmesinin galibiyle karşılaşacak. Final müsabakası ise 31 Mart Salı günü deplasmanda oynanacak.

