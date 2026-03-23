Resmen tanıtıldı! İşte yeni milli formalarımız
2026 Dünya Kupası'na katılma mücadelesi verecek olan A Milli Futbol Takımı'nın yeni formaları resmi olarak tanıtıldı. İç saha ve deplasman formaları, geleneksel renkler olan kırmızı ve beyaz ile tasarlandı ve modern detaylarla futbolseverlere sunuldu.
KIRMIZI VE BEYAZ DETAYI DİKKAT ÇEKTİ
A Milli Takım için hazırlanan iki yeni forma, geleneksel renkler olan kırmızı ve beyaz olarak tasarlandı. İç saha ve deplasman formaları modern detaylarıyla futbolseverlerin beğenisine sunuldu.
TFF'DEN DİKKAT ÇEKEN TANITIM MESAJI
Türkiye Futbol Federasyonu, formaların tanıtımında "Dikkat: Yüksek zafer hırsı içerir. Karşınızda Türkiye iç saha ve deplasman formaları" ifadelerine yer verdi.
SATIŞA SUNULDU
Yeni sezon formaları, tanıtımın ardından TFF'nin resmi internet sitesi üzerinden satışa çıkarıldı.
İLK RAKİP ROMANYA
A Milli Takım, 2026 Dünya Kupası play-off yarı finalinde Romanya ile karşılaşacak. Mücadele, 26 Mart 2026 Perşembe günü saat 20.00'de Beşiktaş Park'ta oynanacak.
FİNAL YOLU BELLİ OLDU
Milliler, Romanya'yı elemesi halinde finalde Slovakya-Kosova eşleşmesinin galibiyle karşılaşacak. Final müsabakası ise 31 Mart Salı günü deplasmanda oynanacak.