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Resmen servet kazanacaklar! Galatasaray, forma sponsorundan 100 milyon euro gelir sağlayacak

Spor Haberleri

Süper Lig devi Galatasaray, stadyum ve forma göğüs sponsorluğu için SİXT Rent A Car şirketiyle anlaştı. Sarı-kırmızılıların, bu anlaşmadan 5 yılda 100 milyon euro gelir elde edeceği öne sürüldü.

Galatasaray Futbol A Takımı, SIXT Rent A Car ile 5 yıllık forma sponsorluğu anlaşması imzaladı. Sarı-kırmızılılar, bu anlaşma ile 100 milyon euro gelir elde edecek.

DETAYLAR DAHA SONRA AÇIKLANACAK

Sarı-kırmızılılar, SIXT rent a car ile anlaşma sağlandığını ve anlaşmanın detaylarının Temmuz ayı içerisinde açıklanacağını duyurdu.

İşte Galatasaray'ın açıklaması;

"2020-21 sezonundan itibaren Galatasaray Futbol A Takımı'nın ana sponsoru olan SIXT rent a car, Türk spor tarihinin en büyük sponsorluk ön anlaşmasını imzalayarak kulübümüze verdiği desteği devam ettiriyor.

Detayları Temmuz ayı içerisinde yapılacak lansmanla açıklayacağımız bu ön anlaşma uyarınca Galatasaray Futbol A Takımı, formasının göğüs kısmında SIXT rent a car markasını taşımaya devam edecek.

Türk futboluna ve Galatasaray markasına olan sarsılmaz inancı için sponsorumuza teşekkür ederiz. Şimdi daha güçlü bir Galatasaray ile daha büyük zaferlere ulaşmanın zamanı!"

Resmen servet kazanacaklar! İşte Galatasaray'ın forma sponsorundan elde edeceği gelir

Alper Kızıltepe
Alper Kızıltepe
Spor Editörü Haberler.com - Spor

Galatasaray Spor Haberler

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