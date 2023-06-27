Resmen servet kazanacaklar! Galatasaray, forma sponsorundan 100 milyon euro gelir sağlayacak

Süper Lig devi Galatasaray, stadyum ve forma göğüs sponsorluğu için SİXT Rent A Car şirketiyle anlaştı. Sarı-kırmızılıların, bu anlaşmadan 5 yılda 100 milyon euro gelir elde edeceği öne sürüldü.

Galatasaray Futbol A Takımı, SIXT Rent A Car ile 5 yıllık forma sponsorluğu anlaşması imzaladı. Sarı-kırmızılılar, bu anlaşma ile 100 milyon euro gelir elde edecek.

DETAYLAR DAHA SONRA AÇIKLANACAK

Sarı-kırmızılılar, SIXT rent a car ile anlaşma sağlandığını ve anlaşmanın detaylarının Temmuz ayı içerisinde açıklanacağını duyurdu.

İşte Galatasaray'ın açıklaması;

"2020-21 sezonundan itibaren Galatasaray Futbol A Takımı'nın ana sponsoru olan SIXT rent a car, Türk spor tarihinin en büyük sponsorluk ön anlaşmasını imzalayarak kulübümüze verdiği desteği devam ettiriyor.

Detayları Temmuz ayı içerisinde yapılacak lansmanla açıklayacağımız bu ön anlaşma uyarınca Galatasaray Futbol A Takımı, formasının göğüs kısmında SIXT rent a car markasını taşımaya devam edecek.

Türk futboluna ve Galatasaray markasına olan sarsılmaz inancı için sponsorumuza teşekkür ederiz. Şimdi daha güçlü bir Galatasaray ile daha büyük zaferlere ulaşmanın zamanı!"