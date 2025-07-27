Resmen açıklandı! Galatasaray'da Berat Luş ile yollar ayrıldı

Trendyol 1. Lig ekiplerinden Esenler Erokspor, yeni sezon öncesi transfer çalışmalarını sürdürürken sürpriz bir ismi kadrosuna kattı.

BERAT LUŞ ESENLER EROKSPOR'DA

İstanbul ekibi, Galatasaray'dan 18 yaşındaki genç sol kanat oyuncusu Berat Luş'u kiralık olarak kadrosuna kattı. Esenler Erokspor'dan yapılan açıklamada, "Kulübümüz, Galatasaray forması giyen Berat Luş ile anlaşmaya varmıştır. Berat Luş'a kulübümüze hoş geldin diyor, sarı-yeşil formamızla birlikte başarılarla dolu bir sezon diliyoruz." ifadeleri kullanıldı.

GALATASARAY KARİYERİ

Sarı-kırmızılı formayla A takımda 4 maça çıkan Berat Luş, gol ya da asist katkısı yapamadı. Galatasaray U19 formasıyla 27 maça çıkan genç isim, 10 gol ve 1 asistlik performans sergiledi.