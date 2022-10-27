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Rennes, Fenerbahçe'ye 30 dakikada şoku yaşattı! Tribünlerden Altay Bayındır'a büyük tepki

Spor Haberleri

Rennes, Fenerbahçe'ye 30 dakikada şoku yaşattı! Tribünlerden Altay Bayındır'a büyük tepki

Fenerbahçe, Rennes karşısında Kadıköy'de 30 dakikada 3-0 geriye düştü. Sarı-lacivertli tribünler yenilen goller sonrası Altay Bayındır'a top her geldiğinde ıslıkla genç eldivene tepki gösterdi. Dakikalar geçtikçe tribünlerin büyük bir bölümü Altay Bayındır'a destek çıktı.

Avrupa Ligi B Grubu'nda liderlik için çarpışan Fenerbahçe ile Rennes'in maçında temsilcimiz ilk 30 dakikada kabusu yaşadı.

ALTAY BAYINDIR'A TEPKİ

Rennes 5 ile 30. dakikada Gouri ve 16. dakikada Terrier ile Fenerbahçe karşısında 3-0 öne geçti. Peş peşe gelen goller sonrası sarı-lacivertli tribünler Altay Bayındır'a her top geldiğinde genç eldivene ıslıkla tepki gösterdi. Dakikalar ilerledikçe sarı-lacivertli taraftarların büyük bir kısmı Altay Bayındır'a sahip çıktı.

VALENCIA İLE UMUT TAZELEDİK

Fenerbahçe ilk 30 dakika kalesinde gördüğü 3 golün şokunu 42. dakikada Valencia'nın golüyle atlattı. Temsilcimiz, soyunma odasına 3-1 mağlup gitti.

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