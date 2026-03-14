Renato Nhaga ikinci golünü kaydetti

Galatasaray'ın Gine Bissaulu futbolcusu Renato Nhaga, sarı-kırmızılılarla ligde ilk, toplamda 2. golünü kaydetti.

Trendyol Süper Lig'in 26. haftasında Galatasaray, RAMS Başakşehir'i konuk ederken, sarı-kırmızılıların 3. golünü Gine Bissaulu futbolcu Renato Nhaga attı. Karşılaşmanın 84. dakikasında Noa Lang'ın ara pasında defansın arkasına sarkan Yunus Akgün, kaleci Muhammed Şengezer ile karşı karşıya kaldığı pozisyonda pasını Nhaga aktardı. 18 yaşındaki futbolcu düzgün vuruşla meşin yuvarlağı boş kaleye gönderdi ve skoru 3-0 oldu.

İkinci transfer döneminde takıma katılan Renato Nhaga, sarı-kırmızılı formayla ligde ilk gol sevincini yaşarken daha önce Türkiye Kupası'ndaki Corendon Alanyaspor müsabakasında da fileleri havalandırmıştı. Genç futbolcu böylece Galatasaray'da forma giydiği 3 maçta 2 gol kaydetti.

Maça yedek başlayan Nhaga, 82. dakikada Roland Sallai'nin yerine oyuna dahil oldu. - İSTANBUL

