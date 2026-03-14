Renato Nhaga: Kendimi evimde gibi hissediyorum

Galatasaray, Süper Lig'in 26'ncı haftasında sahasında ağırladığı RAMS Başakşehir FK'yı 3-0 mağlup etti. Mücadelenin ardından Galatasaray forması giyen Renato Nhaga, basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Takımının üçüncü golünü kaydeden Renato Nhaga, "Ligde ilk golümü atıp galibiyete katkıda bulunduğum için çok mutluyum. Takıma yardımcı olduğum için de çok mutluyum" ifadelerini kullandı.

Taraftar desteğinden bahseden Nhaga, "Destekleri hissediyorum. Onlar sayesinde çok daha motive oluyorum. Çalışmaya devam edeceğim. Onları mutlu etmek için elimden geleni yapacağım" sözlerini sarf etti.

'BUGÜNE KISMETMİŞ'

Gol sevincinde Mario Lemina ile yaptığı dansın hatırlatılması üzerine 18 yaşındaki futbolcu, "Daha önceden konuşmuştuk bunu. Çok sevdiğim bir oyuncunun dansını ona göstermiştim. O da gol attığın bir gün dans ederiz demişti. Bugüne kısmetmiş. Golün üzerine dans ettik beraber" dedi.

'GERÇEKTEN BİR AİLE HİSSİ VAR'

Galatasaray Kulübü'nde gerçekten bir aile hissi olduğunu dile getiren Nhaga, "Zaten ne kadar büyük bir camia olduğunu biliyordum. Ama şuna çok şaşırdım; gerçekten bir aile hissi var. İçeride çok güzel bir ortam oluşturmuşlar. Bunu hiç beklemiyordum gerçekten. Geldiğimden beri bu ailenin bir parçası ve kendimi evimde gibi hissediyorum" ifadelerini kullandı.

'İLKAY GÜNDOĞAN'DAN ÇOK ŞEY ÖĞRENİYORUM'

Takım arkadaşı İlkay Gündoğan'dan çok şey öğrendiğini aktaran genç futbolcu, "Dünya çapında çok örnek alabileceğim biri var mı bilmiyorum. Burada çok iyi takım arkadaşlarım var. Onlar da çok deneyimli oyuncular. Onlardan çok şey öğreniyorum, dinlemeyi de seviyorum. İlkay Gündoğan'dan çok şey öğreniyorum. Adım adım kendimi geliştirmeye devam ediyorum" sözlerini kullandı.

Renato Nhaga sözlerini şu ifadelerle noktaladı:

"İstanbul'a geldiğimden beri çok iyi hissediyorum. İngilizce öğrenemeye devam ediyorum ve etrafımdaki insanlarda da iyi iletişim kuruyorum."

Kaynak: Demirören Haber Ajansı