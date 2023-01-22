Rekor transferin haberi Rıdvan Dilmen'den geldi: Başkan'dan aldım bilgiyi

Bu sezon Başakşehir formasıyla gösterdiği performansla Avrupa ekiplerinin radarına giren Youssouf Ndayishimiye, çılgın bonservisle Türkiye'den ayrılmaya hazırlanıyor.

16 MİLYON EURO

Vole muhabiri Yağız Sabuncuoğlu, Nice'in, Ndayishimiye transferini 16 milyon euro bonservis bedeli karşılığında bitirmeye hazırlandığını duyurmuştu. Ndayishimiye, 16 milyon euro bedelle ayrılırsa Süper Lig'in bu sezon dışarıya ihraç ettiği ikinci en pahalı oyuncu olacak. Ancak Rıdvan Dilmen'den daha farklı detaylar geldi.

DİLMEN'DEN FARKLI DETAY

TV 8,5 yorumcusu Rıdvan Dilmen, Galatasaray-Antalyaspor maçından sonraki canlı yayında Ndayishimiye transferiyle ilgili duyduğu detayları paylaştı. Dilmen, "Nice'e 11 milyon euro ve bir sonraki satıştan yüzde yirmi payla satılmış. Göksel başkanla konuştum" ifadelerini kullandı.