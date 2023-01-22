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Rekor transferin haberi Rıdvan Dilmen'den geldi: Başkan'dan aldım bilgiyi

Spor Haberleri

Rekor transferin haberi Rıdvan Dilmen'den geldi: Başkan'dan aldım bilgiyi

Başakşehir forması giyen Youssouf Ndayishimiye'yi, Fransız ekibi Nice'e satıyor. Transferin haberi Rıdvan Dilmen'den geldi. Ünlü yorumcu, "Göksel başkanla konuştum. Futbolcuyu Nice'e satmışlar" açıklamasında bulundu.

Bu sezon Başakşehir formasıyla gösterdiği performansla Avrupa ekiplerinin radarına giren Youssouf Ndayishimiye, çılgın bonservisle Türkiye'den ayrılmaya hazırlanıyor.

Rekor transferi Rıdvan Dilmen duyurdu: Başkan'dan aldım haberi

16 MİLYON EURO

Vole muhabiri Yağız Sabuncuoğlu, Nice'in, Ndayishimiye transferini 16 milyon euro bonservis bedeli karşılığında bitirmeye hazırlandığını duyurmuştu. Ndayishimiye, 16 milyon euro bedelle ayrılırsa Süper Lig'in bu sezon dışarıya ihraç ettiği ikinci en pahalı oyuncu olacak. Ancak Rıdvan Dilmen'den daha farklı detaylar geldi.

DİLMEN'DEN FARKLI DETAY

TV 8,5 yorumcusu Rıdvan Dilmen, Galatasaray-Antalyaspor maçından sonraki canlı yayında Ndayishimiye transferiyle ilgili duyduğu detayları paylaştı. Dilmen, "Nice'e 11 milyon euro ve bir sonraki satıştan yüzde yirmi payla satılmış. Göksel başkanla konuştum" ifadelerini kullandı.

Ömer Özarslan
Ömer Özarslan
Spor editörü Haberler.com - Spor

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