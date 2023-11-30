Regnum Carya Pro-Am Golf Turnuvası Başladı
Antalya'nın Serik ilçesinde düzenlenen Regnum Carya Pro-Am Golf Turnuvası başladı. 25 ülkeden 232 golfçünün katıldığı turnuvada toplam 97 bin Euro ödül dağıtılacak.
ANTALYA'nın Serik ilçesinde bu yıl 12'ncisi düzenlenen Regnum Carya Pro-Am Golf Turnuvası başladı.
Serik'e bağlı Belek turizm merkezinde bulunan Regnum Carya ve National Golf Kulübü sahalarında düzenlenen ve 3 gün sürecek turnuvaya 25 ülkeden 232 profesyonel ve amatör golfçüden oluşan 58 takım katıldı. Toplam 97 bin Euro ödül dağıtılacak turnuvada birinci olan profesyonel golfçüye 5 bin Euro ödül verilecek.