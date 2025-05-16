Reeder Samsunspor, Sivasspor Maçı Hazırlıklarına Devam Ediyor

Reeder Samsunspor, Sivasspor Maçı Hazırlıklarına Devam Ediyor
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Reeder Samsunspor, Trendyol Süper Lig'in 36. haftasında Net Global Sivasspor ile oynayacağı maç öncesi hazırlıklarına hız kesmeden devam ediyor. Antrenmanlar aerobik ısınma hareketleriyle başlayarak çeşitli teknik çalışmalarla sürdürülüyor.

Reeder Samsunspor, Trendyol Süper Lig'in 36. haftasında sahasında Net Global Sivasspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına devam etti.

Nuri Asan Tesislerinde, teknik direktör Thomas Reis yönetimindeki antrenman, aerobik ısınma hareketleriyle başladı. Pas, koordinasyon, rondo çalışması yapan futbolcular, hedefli oyunla idmanı tamamladı.

Samsun ekibi, yarınki antrenmanla Net Global Sivasspor maçının hazırlıklarını tamamlayacak.

Reeder Samsunspor ile Net Global Sivasspor, 18 Mayıs Pazar günü saat 19.00'da Samsun Yeni 19 Mayıs Stadyumu'nda karşılaşacak.

Kaynak: AA / İlyas Gün - Spor
Acun Ilıcalı takımın başına Emre Belözoğlu'nu getiriyor

Acun ikna etti! Yeni sezonda takımın başına Emre geçiyor
Maaşının yattığını gören gencin toplu taşımadaki hesabı olay oldu: Allah için biri bana bunu açıklasın

Maaşının yattığını gören gencin toplu taşımadaki hesabı olay oldu
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Bomba iddia! Zinedine Zidane Fenerbahçe'ye geliyor

Yönetim gemileri yaktı! Zidane Fenerbahçe'ye geliyor
Türkiye-ABD-Ukrayna heyetleri arasındaki görüşme sona erdi

İstanbul'daki barış zirvesinde ilk görüşme sona erdi
Hande Erçel derin yırtmaçlı cesur elbisesiyle geceye damga vurdu

Hande Erçel derin yırtmaçlı elbisesiyle geceye damga vurdu
Ne Ronaldo ne Merih! Suudi Arabistan'da şampiyon belli oldu

Suudi Arabistan'da şampiyon belli oldu
DEM'li Tuncer Bakırhan'a açık açık soruldu: Özerklik istiyorlar mı?

DEM Parti özerklik istiyor mu? Açık açık soruldu
İş insanı Kemal Şahin'in tutuklandığı ortaya çıktı! Herkesten saklamış

Ünlü iş insanının tutuklandığı ortaya çıktı! Herkesten saklamış
Tarlaya gittiler, gözlerine inanamadılar! Tam 2,5 metre

Tarlaya gittiler, gözlerine inanamadılar! Tam 2,5 metre
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.