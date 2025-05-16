Reeder Samsunspor, Sivasspor Maçı Hazırlıklarına Devam Ediyor
Reeder Samsunspor, Trendyol Süper Lig'in 36. haftasında Net Global Sivasspor ile oynayacağı maç öncesi hazırlıklarına hız kesmeden devam ediyor. Antrenmanlar aerobik ısınma hareketleriyle başlayarak çeşitli teknik çalışmalarla sürdürülüyor.
Reeder Samsunspor, Trendyol Süper Lig'in 36. haftasında sahasında Net Global Sivasspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına devam etti.
Nuri Asan Tesislerinde, teknik direktör Thomas Reis yönetimindeki antrenman, aerobik ısınma hareketleriyle başladı. Pas, koordinasyon, rondo çalışması yapan futbolcular, hedefli oyunla idmanı tamamladı.
Samsun ekibi, yarınki antrenmanla Net Global Sivasspor maçının hazırlıklarını tamamlayacak.
Reeder Samsunspor ile Net Global Sivasspor, 18 Mayıs Pazar günü saat 19.00'da Samsun Yeni 19 Mayıs Stadyumu'nda karşılaşacak.