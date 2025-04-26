Reeder Samsunspor, Sipay Bodrum FK'yi Deplasmanda 2-1 Yendi

Stat: Grey Beton Bodrum

Hakemler: Yasin Kol, Osman Gökhan Bilir, Mehmet Akıncık

Sipay Bodrum FK: Sousa, Üzeyir Ergün (Dk. 60 Ege Bilsel), Ajeti, Ali Aytemur, Cenk Şen, Taylan Antalyalı (Dk. 88 Celal Dumanlı), Ahmet Aslan (Dk. 76 Gökdeniz Bayrakdar), Fredy, Okita (Dk. 60 Mohammed), Bardhi, Seferi (Dk. 60 Puscas)

Reeder Samsunspor : Okan Kocuk, Zeki Yavru (Dk. 69 Celil Yüksel), Drongelen, Satka, Bola (Dk. 69 Soner Gönül), Yunus Emre Çit (Dk. 79 Moundilmadji), Holse, Ntcham, Emre Kılınç (Dk. 88 Muja), Schindler, Dimata

Goller: Dk. 4 Ahmet Aslan (Sipay Bodrum FK), Dk. 11 Ntcham (Penaltıdan), Dk. 38 Dimata (Reeder Samsunspor )

Sarı kartlar: Dk. 75 Ntcham, Dk. 78 Drongelen, Dk. 80 Okan Kocuk, Dk. 88 Holse (Reeder Samsunspor ) Dk. 80 Ajeti, Dk. 90 Fredy, Dk. 90+13 Ege Bilsel, Dk. 90+16 Gökdeniz Bayrakdar (Sipay Bodrum FK)

Trendyol Süper Lig'in 33. haftasında Reeder Samsunspor, deplasmanda Sipay Bodrum FK'yi 2-1 yendi.

58. dakikada sol kanattan gelişen Samsunspor atağında Emre Kılınç topu ceza sahasındaki Bola'ya aktardı. Bola'nın vuruşunda kaleci Sousa meşin yuvarlağı kornere çeldi.

76. dakikada Bodrum FK oyuncusu Fredy kullandığı serbest vuruşta topu ceza sahasına gönderdi. Puscas'ın kafa vuruşunda kaleye yönelen meşin yuvarlağı, direk dibinde Soner Gönül kafayla kornere çeldi.

87. dakikada sol kanattan Bardhi'nin serbest vuruşta kaleye gönderdiği meşin yuvarlak, Samsunspor kalecisi Okan Kocuk'tan oyun alanına döndü.

90+1. dakikadaki Bodrum FK atağında Puscas ceza sahasında Barhhi'ye pas verdi. Bardhi'nin vuruşunda kaleci Okan Kocuk'tan dönen topu tamamlayan Puscas meşin yuvarlağı ağlara yolladı ancak Video Yardımcı Hakem (VAR) uygulamasıyla ofsayt kararı verildi.

90+7. dakikada Bodrum FK'nin sağ kanattan kullandığı taç atışının ardından topla buluşan Celal Dumanlı kaleye şut çekti. Hakem Yasin Kol, Moundilmadji'nin elle müdahalesi olduğu gerekçesiyle penaltı noktasını gösterdi. VAR hakemlerinin uyarısı üzerine pozisyonu monitörden izleyen Yasin Kol, penaltı kararını iptal etti.

Mücadeleyi Reeder Samsunspor, 2-1 kazandı.