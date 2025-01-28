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Reeder Samsunspor, RAMS Başakşehir Maçına Hazırlanıyor

Reeder Samsunspor, RAMS Başakşehir Maçına Hazırlanıyor
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Reeder Samsunspor, Trendyol Süper Lig'in 22. haftasında karşılaşacağı RAMS Başakşehir maçı için hazırlıklarını Nuri Asan Tesisleri'nde basına kapalı olarak sürdürüyor.

Reeder Samsunspor, Trendyol Süper Lig'in 22. haftasında RAMS Başakşehir ile 1 Şubat Cumartesi günü oynayacağı maçın hazırlıklarına devam etti.

Kırmızı-beyazlı kulüpten yapılan açıklamaya göre, oyuncular, Nuri Asan Tesisleri'nde basına kapalı çalıştı. Teknik direktör Thomas Reis yönetimdeki idman 1 saat 20 dakika sürdü.

Antrenmana ısınma ve dar alanda yönsüz oyun çalışmasıyla başlayan futbolcular, günü rondo ve dayanıklılık koşusu ile tamamladı.

Samsun ekibi, RAMS Başakşehir maçının hazırlıklarını yarın yapacağı antrenmanla sürdürecek.

Kaynak: AA / İlyas Gün - Spor
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