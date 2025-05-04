Reeder Samsunspor, Eyüpspor'u 3-0 Yenerek Önemli Bir Galibiyet Aldı

Trendyol Süper Lig'in 34. haftasında konuk ettiği ikas Eyüpspor'u 3-0 yenen Reeder Samsunspor'da teknik direktör Thomas Reis, "Bugünkü galibiyetten dolayı çok mutluyum. Çok önemli bir galibiyet aldık." dedi.

Reis, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, ikas Eyüpspor ile puan farkını 7'ye çıkardıkları için mutlu olduğunu söyledi.

Maça iyi başladıklarını anlatan Reis, "Bugünkü performansımıza bakacak olursak çok iyi performans gösterdik. Disipline sadık kaldık. Duran toplardan goller bulduk. Tüm oyuncularım birbiri için savaştı. Bodrum FK karşılaşmasıyla birlikte o eski performansımıza geri döndük. Oynamamız gereken daha 3 maç var. Eyüpspor ile aramızda 7 puan fark oluştu. Bu, her şeyin bittiği anlamına gelmez. Ligin sonunda ne olduğunu göreceğiz. Bugünkü galibiyetten dolayı çok mutluyum. Çok önemli bir galibiyet aldık." diye konuştu.

Sözleşmesinin 1+1 yıllık olduğunu aktaran Reis, "Umarım başkanım benden memnundur. Ne olacağına bakacağız." ifadelerini kullandı.