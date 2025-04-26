Reeder Samsunspor, Bodrum FK Önünde İlk Yarıyı 2-1 Önde Kapattı
Trendyol Süper Lig'in 33. haftasındaki Sipay Bodrum FK ile Reeder Samsunspor arasında oynanan maçın ilk yarısı, konuk takımın 2-1'lik üstünlüğüyle sona erdi. Bodrum FK'nın golü Ahmet Aslan'dan gelirken, Samsunspor'un golleri Ntcham (penaltı) ve Dimata'dan geldi.
Stat: Grey Beton Bodrum
Hakemler: Yasin Kol, Osman Gökhan Bilir, Mehmet Akıncık
Sipay Bodrum FK: Sousa, Üzeyir Ergün, Ajeti, Ali Aytemur, Cenk Şen, Taylan Antalyalı, Ahmet Aslan, Fredy, Okita, Bardhi, Seferi
Reeder Samsunspor : Okan Kocuk, Zeki Yavru, Drongelen, Satka, Bola, Yunus Emre Çit, Holse, Ntcham, Emre Kılınç, Schindler, Dimata
Goller: Dk. 4 Ahmet Aslan (Sipay Bodrum FK), Dk. 11 Ntcham (Penaltından), Dk. 38 Dimata (Reeder Samsunspor )
Trendyol Süper Lig'in 33. haftasındaki Sipay Bodrum FK-Reeder Samsunspor maçının ilk yarısı, konuk ekibin 2-1 üstünlüğüyle tamamlandı.
4. dakikada sağ kanatta topu kapan Seferi, meşin yuvarlağı Bardhi'ye aktardı. Bardhi'nin pasında topla buluşan Ahmet Aslan, ceza sahası önünden yaptığı vuruşla meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu: 1-0.
8. dakikada Reeder Samsunspor'un kullandığı serbest vuruşta ceza sahasına yapılan ortada Seferi, kaleci Sousa ile topa yükseldi. Hakem Yasin Kol gelen uyarı sonucu VAR monitörüne giderek pozisyonu inceledi. Topun Seferi'nin eline çarptığına karar veren Kol, penaltı noktasını gösterdi.
11. dakikada kullanılan penaltı atışında topun başına geçen Ntcham, meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu: 1-1.
29. dakikadaki Sipay Bodrum FK atağında Fredy'nin sert vuruşunda kaleci Okan Kocuk, topa hakim oldu.
30. dakikada sol kanattan gelişen Samsunspor atağında Emre Kılınç'ın ortasında Holse'nin dokunduğu meşin yuvarlak direk dibinden dışarı çıktı.
38. dakikadaki Samsunspor atağında savunma arkasına sarkan Dimata'nın vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 1-2.
Karşılaşmanın ilk yarısı Reeder Samsunspor'un 2-1 üstünlüğüyle sona erdi.