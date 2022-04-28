Red Bull Uçuş Günü'nde uçacak 40 takım belli oldu

Üç yıl aradan sonra İstanbul'a geri dönecek olan havacılık tarihinin en eğlenceli etkinliği Red Bull Uçuş Günü'nde uçacak 40 takım belirlendi. İstanbul'u beşinci kez uçuş moduna alacak olan Red Bull Uçuş Günü kayıtlarına yaklaşık 3 bin takım başvurdu. Aralarında uçak mühendisleri ve tasarımcıların olduğu uzman bir jüri tarafından kriterlere uygun bulunan ve beğenilen 40 takım, kendi tasarladıkları el yapımı uçuş araçlarıyla yüz binlerce kişinin önünde uçmak için çalışmalara başlıyor.

Heyecan 14 Ağustos'ta Caddebostan sahilinde yaşanacak

2019 yılında Caddebostan Sahili'nde 200 bin kişiyi ağırlayan Red Bull Uçuş Günü'nde jüri, yarışmacıları sadece uçuş mesafesiyle değil aynı zamanda tasarladıkları aracın yaratıcılığına ve uçuşun hemen öncesinde gerçekleştirilecek performanslara göre değerlendirecek. İnsan gücüyle çalışan uçuş aracı tasarlayacak kadar yaratıcı ve yüzbinlerin önünde şov yapacak kadar cesur pilotlar, takımlarıyla unutulmaz bir uçuş deneyimi yaşayabilecek. Amatör uçuş meraklılarını bir araya getirecek 5. Red Bull Uçuş Günü, 14 Ağustos Pazar günü Caddebostan sahilde gerçekleşecek.

Kazanan Flying Bulls'la uçacak

5. Red Bull Uçuş Günü'nde üç kriterde en yüksek puanı alan takımın kaptanı, Avusturya-Salzburg'da Flying Bulls ile uçuş deneyimi kazanacak. En yüksek ikinci puanı alan takımın kaptanı Avrupa kıtasında gerçekleşecek bir Red Bull Uçuş Günü etkinliğine seyahat hakkı elde ederken, en yüksek üçüncü puanı alan takımın kaptanı Tandem Skydiving deneyimini yaşama şansını yakalayacak. En uzun uçuşu gerçekleştiren takımın kaptanı ise "En Uzun Uçuş Bileti" ödülünü alarak uçak bileti kazanacak.

En uzun mesafe rekoru 78,6 metre

İlk olarak 1992 yılında Avusturya'nın başkenti Viyana'da düzenlenen Red Bull Uçuş Günü, gördüğü büyük ilginden sonra tüm dünyaya yayıldı. Red Bull Uçuş Günü'nde en uzun mesafe rekoru 78.6 metre mesafe ile California'da yapılan etkinlikte "The Chicken Whisperers" takımının olmuştu. Türkiye'ye ilk kez 2008'de 'Flugtag' adıyla gelen Uçuş Günü'nde Türkiye rekoru ise 30.9 metrelik atlayışıyla Angara Börds takımının elinde bulunuyor. İstanbul'da en son 2019 yılında Caddebostan'da gerçekleştirilen etkinliği 200 bini aşkın kişi takip etmiş ve Coffee Lovers takımı Türkiye birincisi olmuştu.