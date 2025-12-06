Haberler

Recep Uçar: "Bundan sonraki süreçte daha iyi oyun ve sonuçlarla yolumuza devam edeceğiz"

Recep Uçar: 'Bundan sonraki süreçte daha iyi oyun ve sonuçlarla yolumuza devam edeceğiz'
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Çaykur Rizespor Teknik Direktörü Recep Uçar, Konyaspor ile oynadıkları 1-1 berabere kaldıkları maç sonrasında yaptığı açıklamada, maçın Süper Lig standardının üstünde olduğunu belirterek, daha iyi sonuçlar almak için çalışacaklarını ifade etti.

Çaykur Rizespor Teknik Direktörü Recep Uçar, Konyaspor ile Süper Lig standardının üstünde bir maç oynadıklarını belirterek, "Bundan sonraki süreçte daha iyi oyunlarla, daha iyi sonuçlarla yolumuza devam edeceğiz" dedi.

Trendyol Süper Lig'in 15. haftasında Çaykur Rizespor, deplasmanda karşılaştığı Konyaspor'la 1-1 berabere kaldı. Müsabakanın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Çaykur Rizespor Teknik Direktörü Recep Uçar, "Yaklaşık bir ay önce burada Konyaspor teknik direktörü olarak oturuyorduk. Bir ay sonrasında ilginç bir tesadüf diyebiliriz. Farklı değerlendirebiliriz ama bugün Rizespor'un başında herkese biz hoş geldin derken, bugün bize hoş geldin denildi. O anlamda ilginç bir tesadüfün olduğu bir maçtı. Çok fazla hazırlanma şansımız yoktu. İki, üç günlük bir şansımız vardı. O şekilde hazırlanabildiğimiz kadar en iyi şekilde hazırlanmaya çalıştığımız bir maç. İki takımın da üç puana şiddetli ihtiyacının olduğu bir maçtı. Bakıldığında Süper Lig standardının üstünde olan bir maçtı. Hem taktiksel anlamda hem de tempo dinamizm geçişler anlamında. O anlamda keyifli bir maç seyrettirdiğimizi düşünüyorum. Genel olarak bugünün özeti benim tarafımdan çok az hazırlanabilsek bile oyuncuların ortaya koyduğu mücadele bizim adımıza, gelecek adına iyi sinyaller verdiğini düşünüyorum. Daha fazla antrenman yaparak, bunu geliştirerek öncelikli olarak Rizespor olarak bu alt gruptan kendimizi daha üste atacağız. Sonrasında da daha farklı hedefler koymak istiyoruz. Onu yapabilecek kalitemizin olduğunu düşünüyoruz. Eksik olan şeylerin başında enerji vardı. Bugün bu anlamda bir ateş yaktığımızı, başlattığımızı düşünüyorum. Bundan sonraki süreçte de daha iyi oyunlarla, daha iyi sonuçlarla yolumuza devam edeceğiz. Yaklaşık bir senemi geçirdiğim, birçok dostluklar edindiğim Konya camiasına, Konyaspor'a da bundan sonra kalan süreçte canı gönülden başarılar dilerim" ifadelerini kullandı. - KONYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
Çalışmalarda sona gelindi! Milyonlarca çalışanın izin düzeni kökten değişiyor

Milyonlarca çalışanın izin düzeni kökten değişiyor
Türkiye'den çok net operasyon mesajı: 25 gününüz kaldı

Türkiye'den çok net operasyon mesajı: Yalnızca 25 gününüz kaldı
Öğrenciye ÖTV'siz akıllı telefon! Modeller belli oldu, tek bir şart var

Öğrencilere ÖTV'siz telefon! Modeller belli oldu, tek bir şart var
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
86 yaşındaki Rüstem dede 50 yıldır sadece çay içip ve gofret yiyor

86'lık Rüstem dede 50 yıldır sadece 2 ürünle besleniyor
Nilüfer'in kızı Ayşe Nazlı Yumlu nişanlandı! İşte törenden ilk kare

Nilüfer'in kızı nişanlandı! İşte törenden ilk kare
7 kişinin öldüğü katliam gibi kazadan kurtulan yolcudan vahim sözler: Biliyordum...

Katliam gibi kazadan kurtulan yolcudan vahim sözler: Biliyordum...
2-0 öne geçen Liverpool, 90+6'da paramparça oldu

2-0 öne geçen Liverpool, 90+6'da hayatının şokunu yaşadı
86 yaşındaki Rüstem dede 50 yıldır sadece çay içip ve gofret yiyor

86'lık Rüstem dede 50 yıldır sadece 2 ürünle besleniyor
Karı-koca tartışması çok acı bitti: Eline bak, ölmüş yemin olsun

Karı-koca tartışması çok acı bitti: Eline bak, ölmüş yemin olsun
İstanbul Karadeniz siklonunun etkisi altına girdi! 17 saat sürecek

İstanbul'u Karadeniz siklonu vurdu! 17 saat sürecek
Son rapor korkuttu! Çernobil'e yapılacak her saldırı, dünyayı felakete sürükleyebilir

Oraya yapılacak tek bir saldırı, dünyayı felakete sürükleyebilir
Fenerbahçe taraftarından En-Nesyri'ye büyük tepki

Bu pozisyon pahalıya patladı! Taraftarlardan büyük tepki
Bahçeli'den Barzani'ye 'Bozkurt' yanıtı: Ecel aman verdiği sürece bozkurt olacağım

Bahçeli'den Mesud Barzani'ye yanıt
Vatandaş tepki gösterdi, vali harekete geçti! 2 bin 200 dönümlük arazideki dev proje iptal edildi

Vali, 2 bin 200 dönümlük arazideki dev projeyi iptal etti
1 ay içinde 3 kez tutuklanan Arif Kocabıyık, yine tutuklandı

1 ay içinde 3 kez tutuklanmıştı! Sonu yine aynı oldu
Eczacının, ilaçları içmek için verdiği yöntem ortalığı karıştıracak

"İlaçları böyle için" diyen eczacının tavsiyesi ortalığı karıştıracak
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.