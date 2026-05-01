Recep Uçar: 'İyi bir takıma karşı güzel bir galibiyet aldık'

Çaykur Rizespor Teknik Direktörü Recep Uçar, Konyaspor maçının ardından "İyi bir takıma karşı, oyun disiplininden kopmadan mücadele ederek güzel bir galibiyet aldık" dedi

Trendyol Süper Lig'in 32. haftasında Çaykur Rizespor sahasında Konyaspor'u 3-2 mağlup etti. Karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Çaykur Rizespor Teknik Direktörü Recep Uçar, "Maçın geneline baktığımızda aslında bizim için çok anlamlı, çok değerli ve çok önemli bir takıma karşı oynadık bugün. Maçın genelinde aslında ilk 30-35 dakikalık sürede belki çok fazla üretemedik ama kendi kalemizde de çok fazla pozisyon vermedik, bizim kalecimize de çok top gelmedi. Ancak oyunun kontrolünü elimizde tutmaya çalıştığımız bir bölümdü. Geriye düştüğümüz anlarda bile vazgeçmeyen, sahada karakter koyan bir oyuncu grubu vardı. İyi bir takıma karşı, oyun disiplininden kopmadan mücadele ederek güzel bir galibiyet aldık. Tabii ki eksiklerimiz var, hatalarımız var ama kazanırken bunları düzeltmek çok daha kolay. Bugün sahada doğruları yapan taraf bizdik. Ortaya koyduğumuz bu mücadele ve özellikle kazanma isteği, gelecek adına gerçekten çok iyi sinyaller veriyor. Bunu daha fazla geliştireceğiz ve kendimizi daha üst sıralara atacağız. Bunun için daha fazla antrenman yapmamız, daha çok çalışmamız gerekiyor. Öncelikli hedefimiz bu alt gruptan kendimizi tamamen sıyırıp üste atmak. Sonrasında ise çok daha farklı hedefler koymak istiyoruz; çünkü bunu yapabilecek bir oyuncu kalitemizin olduğunu net bir şekilde düşünüyoruz. Bugün bu inancı sahada gördüm" diye konuştu. - RİZE

