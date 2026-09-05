Recep Uçar: Gençleşen Rizespor Planlı Transferlerle Güçlendi

ÇAYKUR Rizespor Teknik Direktörü Recep Uçar, "Eksik gördüğümüz noktaları yeni gelen arkadaşlarımızla güçlendirdiğimize inanıyoruz. Zamanla hepsinin de bu takıma çok ciddi katkılar sağlayacağına inanıyoruz. Genel olarak baktığımızda, belki de daha gençleşen bir Rizespor ortaya çıktı ve bunların hepsinin bir plan dahilinde yapıldığını net bir şekilde söyleyebiliriz." dedi.

Rizespor, Süper Lig'in 4'üncü haftasında 7 Eylül Pazartesi günü evinde oynayacağı Alanyaspor maçı hazırlıklarını Çaykur Didi Stadyumu'nda teknik direktör Recep Uçar yönetiminde sürdürdü. Antrenman öncesi basın mensuplarına açıklamalarda bulunan teknik direktör Uçar, "Eksik gördüğümüz noktaları yeni gelen arkadaşlarımızla güçlendirdiğimize inanıyoruz. Zamanla hepsinin de bu takıma çok ciddi katkılar sağlayacağına inanıyoruz. Genel olarak baktığımızda, belki de daha gençleşen bir Rizespor ortaya çıktı ve bunların hepsinin bir plan dahilinde yapıldığını net bir şekilde söyleyebiliriz. Ciddi hedeflerimiz var. Bir yandan yarışacağız ancak bir yandan da bizler, her ne kadar profesyonel olsak da kulübün geleceğini düşünmek zorundayız. Bunları da göz önünde bulundurarak transferlerimizi tamamladık. Genel olarak yaş ortalamamıza baktığımızda, bugün itibariyle 25-25,5'a düşen bir Rizespor var. Bunun da profesyonel anlamda ve kulübün geleceği açısından önemli olduğunu düşünüyorum. Kendi arzu ettiğim pozisyonların hemen hemen hepsine transfer yaptık. Eksiklerimizi giderdiğimizi düşünüyorum. Bu transferlerle ve mevcut oyuncularımızla beraber iyi bir sezon geçireceğimizi ümit ediyorum. İnanıyorum da" dedi.

RECEP UÇAR: HER OYUNCUYU İSTEYEREK ALDIK'

Transfer sürecinin zorluğuna dikkat çeken Uçar, "Bunu her zaman söyledim. Her istediğiniz, birinci alternatifinizi aranıza katamayabiliyorsunuz. Sonuçta bir ülke olarak, özellikle Avrupa'dan yabancı transferi düşündüğümüzde, bazı yabancı oyuncular maalesef ülkemizi tercih etmiyorlar. Bu kolay değil. Ayrıyeten biz de şehir olarak çok güzel bir şehiriz. Ülkenin kuzeydoğusunda çok şirin bir şehiriz ama her oyuncuyu da Rize'ye getirme şansımız olmuyor. Bu bir eleştiri değil, gerçek ve tespit. O yüzden bazen A, B, C, D, E, F planına kadar yaptığımız oluyor. Dolayısıyla her bölgede, bazı bölgelerde A planlamalarımız gerçekleşti. Bazı bölgelerde daha sonraki alternatiflerimizi aldık ama aldığımız her oyuncuyu da biz isteyerek aldık. Onu da net söyleyeyim. Gerek kısa vadede gerek uzun vadede kulübün menfaatine olacak, katkı sağlayabilecek ve oyunumuza uygun olacağını düşündüğümüz arkadaşları transfer ettiğimizi düşünüyorum. Kimisi yavaş yavaş süre almaya başladı. Bazıları ilk 11'de, bazıları geçen maç olduğu gibi sonradan süre alıyor. Önümüzdeki haftalarda göreceksiniz ki aramıza katılan bütün arkadaşlarımızdan da katkı sağlayacağımızı çok net bir şekilde sizlere söyleyebilirim" diye konuştu.

RECEP UÇAR: AYNI DESTEĞİ, KALABALIĞI ALANYA MAÇINDA DA GÖRMEK İSTİYORUZ

Deplasmanda alınan galibiyetleri evinde de sürdürmek istediklerini dile getiren Uçar, "Geçen hafta Gaziantep deplasmanından aldığımız puan oyuncularımızı, bizleri ve camiamızı ciddi anlamda mutlu etti. Evimizde tek maç oynadık, o da Samsun maçıydı. O maçta maalesef belki oyun olarak kaybetmediğimiz, ancak skor olarak kaybettiğimiz bir maç oldu. İstediğimiz puanı alamadık ve seyircilerimizi evlerine mutsuz gönderdik. Ama şimdi milli araya kadar 3 maçımız var. Milli ara bu sene eylül ve ekim aylarında birleştirildi. Malumunuz, uzun bir 3 haftalık milli ara olacak. O araya kadar oynayacağımız 6 maçın 4'ünü deplasmanda oynayacağız. Bazı takımlar 4 maçını evinde oynarken biz 4 maçımızı deplasmanda oynayacağız. Ancak biz Rizespor olarak deplasman ya da evimizde diye ayırmıyoruz. Oyunumuzu, planladığımız futbolu içeride de dışarıda da oynamaya çalışan bir ekibiz. Samsun maçında dediğim gibi istediğimizi alamadık ama burada, Alanya maçıyla beraber, öncelikli olarak bütün seyircilerimizden ve camiamızdan bir isteğim var. Samsun maçında bizler için harika bir ortam hazırladılar, müthiş bir ambiyans oluşturdular ve sonuna kadar destek verdiler. Aynı desteği, aynı kalabalığı inşallah Alanya maçında da görmek istiyoruz" ifadelerini kullandı.

RECEP UÇAR: EVİMİZDE KİMSEYE KAYBETMEK İSTEMİYORUZ

Alanyaspor karşılaşmasıyla ilgili de konuşan Recep Uçar, "Pereira Hoca ile yaklaşık 1,5 senedir çalışıyorlar. Bu süreçte geliştirmeye çalıştıkları ve geliştirdikleri bir oyun var. Genel hatlarıyla aynı oyunu oynamaya çalışıyorlar. Birbiriyle beraber hareket eden, çok organize ve net planları olan bir takım. İç saha, dış saha ayırt etmeksizin, bizim kendi adımıza ne söylüyorsak onlar da aynı oyunu oynamaya çalışıyorlar. Baktığınızda ligin her takımına zorluk çıkarabilecek bir takım. Bu sezonun belki de formda takımlarından Beşiktaş'ı kendi evinde mağlup etmiş, Gaziantep'ten puan almış bir takım. Geçen hafta da puan alabilirdi. Son dakika şanssız bir golle kaybettiler bence. Dolayısıyla benim çok saygı duyduğum hem teknik adamları hem de organizasyonu açısından zor bir takım. Bizi kendi evimizde zor bir maç bekliyor. Ama söylediğim gibi, burası bizim evimiz. Bugünkü idmanımızı da hatta burada yapacağız. Biz evimizde kimseye kaybetmek istemiyoruz. Geçen maçta kaybettiğimiz puanları, deplasman galibiyetiyle kısmen telafi etmiş gibi gözüksek de evdeki mağlubiyetlerin telafisi yine evde olabiliyor. Bunun farkındayız. Oyuncularımız da istiyor, bizler de çok istiyoruz. Zor geçecek bir maçı kazanıp yolumuza devam etmek istiyoruz" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı