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Recep Uçar'dan penaltı pozisyonları hakkında açıklama: Konuşmayacağım

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Kayserispor Teknik Direktörü Recep Uçar, Galatasaray'a 2-1 yenildikleri maçın ardından açıklamalarda bulundu. Penaltı pozisyonları hakkında konuşan Uçar, "Penaltılara da bakmadım, çok da konuşmayacağım" dedi.

Galatasaray'a deplasmanda 2-1 yenilen Kayserispor Teknik Direktörü Recep Uçar, maçın ardından açıklamalarda bulundu.

"KAÇAN PENALTI TALİHSİZLİK"

Maç hakkında konuşan Uçar, "Galatasaray deplasmanları, Türkiye'nin en zor deplasmanlarından biri. Biz buraya bir plan dahilinde oyun ortaya koymak ve puan almak istiyorduk. Doğru ve planlı oyunla iyi başladık. Kaçan penaltı, bizim için talihsizlik. İkinci yarı planladığımız oyunu oynamak istedik ve 1-1 yaptık. Sonrasında talihsiz bir penaltı ve 2-1 kaybettik. İlk defa Süper Lig'de oynayan genç oyuncularımız var. Kayserispor büyük bir camia, sahada da o formanın ağırlığını çocuklar taşıdı. Onları yürekten kutluyorum. Puan almaya çok yaklaşmıştık, üzgünüm. Galatasaray'a karşı oynanması gerektiği gibi oynadık" dedi.

"KONUŞMAYACAĞIM"

Verilen penaltı pozisyonlarına da değinen Uçar, "Penaltılara da bakmadım, çok da konuşmayacağım. Neticesinde puan alamadık, üzgünüm. Mücadeleden dolayı mutluyum, gururluyum. Galatasaray'ı tebrik ederim. Biz kulüp olarak zor dönemden geçiyoruz. Kayserispor, Kayseri'nin en değerli markası, üstesinden gelmek için seri yakalamaya çalışacağız" ifadelerini kullandı.

Kaynak: Haberler.com / Spor

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