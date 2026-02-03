Recep Durul: 'Skriniar ülkeden deport edilmeli'

Kocaeli spor Başkanı Recep Durul, Fenerbahçe'nin attığı golün ardından sarı-lacivertli futbolcu Milan Skriniar'ın tribünlere karşı yaptığı harekete tepki göstererek, "Skriniar'ın lisansı iptal edilmeli ve ülkeden deport edilmelidir. Hakemin de ondan farkı yok. O da futboldan men edilmeli. Yine hakkımız çalındı. Kayırmacılık bitmeyecekse 2-3 takım oynasın, biz izleyelim. Diğer takımlara ne gerek var" dedi.

Trendyol Süper Lig'in 20. haftasında Kocaeli spor, sahasında Fenerbahçe'ye 2-0 mağlup oldu. Sarı-lacivertlilerin golünün ardından Milan Skriniar'ın tribünlere dönerek erkeklik organını gösterip yaptığı harekete tepkiler büyüyor. Kocaeli spor Kulübü, Skriniar için Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na (PFDK) herhangi bir sevk olup olmayacağını bekleyecek ve ardından hazırladıkları dosyayla suç duyurusunda bulunacak. Konuyla ilgili olarak İhlas Haber Ajansı'na (İHA) açıklamalarda bulunan Kocaeli spor Kulüp Başkanı Recep Durul, sert ifadeler kullandı.

"Skriniar'ın lisansı feshedilmeli ve ülkeden gönderilmeli"

Başkan Recep Durul; Türkiye Futbol Federasyonu'na, Fenerbahçe Kulüp Başkanı Sadettin Saran'a ve Kocaeli'de işletmesi olan sarı-lacivertli isimlere seslendi ve Skriniar'ın lisansının feshedilip, ülkeden deport edilmesini istedi. Çirkin harekete ve hakem yönetimine adeta ateş püsküren Durul, "Kulüp olarak Milan Skriniar'ın yaptığı çirkin hareketin TFF tarafından cezalandırılmasını, sözleşmesinin feshedilmesini ve hatta ülkeden deport edilmesini istiyoruz. Bunun için gereken başvuruyu da yapacağız" cümlelerine yer verdi.

"Sindirmek mümkün değil, müsaade edemeyiz"

Ülke olarak hassasiyetlerin yüksek olduğunun altını çizen Başkan Durul, "Mübarek kandil gününde yabancı bir futbolcu tarafından yapılan bu çirkin hareketi sindirmek mümkün değildir. Son derece yakışıksızdır. Buna kulüpler de müsaade etmemelidir, federasyon da. En ağır şekilde cezalandırmalıdır. Aksi halde nepotizm açık açık yapılıyor demektir. Müslüman bir toplumuz ve Türk toplumu bunu kaldırmaz. Buna müsaade edemeyiz. Bu tür şeyler infial oluşturuyor. Başka kulüplerin oyuncuları da böyle şeyler yaptı ve cezaları kesildi. Çok çirkin hareketti, bir an önce cezalandırılması lazım. Hangi futbolcu olursa olsun, adına sanına bakılmamalıdır" değerlendirmesinde bulundu.

"Yine hakkımız çalındı"

Hakemlerin camialara göre düdük çaldığının altını çizen Kocaeli spor Başkanı Recep Durul, "Düdükler camiaya göre çalıyor. Bahis ve şike operasyonları yapılıyor. Ama operasyon asıl forma renklerine göre düdük çalınmasına yapılmalı. Yine hakkımız çalındı. Hakemin görmezden gelmesi, VAR hakeminin duyarsızlığı, verilmeyen kırmızı ve sarı kartlar.. Kocaeli spor olarak hakkımızı sonuna kadar arayacak ve bunun hesabını camia olarak er ya da geç soracağız. Hem puanımız çalındı, hem de kırmızı kartlar verilmedi. Düdükler adalet için, şeffaflık için çalınmalı. Bu ülkede kronizmi (kayırmacılık) tetikleyen yapı var" şeklinde konuştu.

"Kayırmacılık bitmeyecekse 2-3 takım oynasın, biz izleyelim"

TFF'nin kayırmacılığa el atmasının elzem olduğunu belirten Durul, aksi durumda 2-3 takım dışındaki takımlara gerek olmadığını dile getirerek, hakem kararlarına olan tepkisini aktardı. Recep Durul, "Nepotizm ve kronizm konusuna federasyon acilen el atmalı. Yoksa diğer takımlara gerek yok. Çıksın 2-3 takım oynasın, biz de izleyelim. Hiç bu kadar emek harcamayalım, sıkıntı çekmeyelim. Gerçekten bu kadar kolay mı? Hakem resmen kurulmuş da gelmiş. Pozisyonları kesiyor, yumruk atılıyor kart göstermiyor, VAR'a gidilmiyor.. O zaman biz niye futbol oynuyoruz" diye konuştu.

"Hakem de, Skriniar da men edilmeli"

"Milan Skriniar'ın hareketiyle, hakemin maçta sergilediği durum arasında fark yok" diye Körfez ekibinin başkanı, şöyle devam etti:

"İkisi de futboldan men edilmelidir. Şehirde herkes ayaklanmış durumda. Facia bu. Herkes sessiz kalmış olabilir ama biz Kocaeli spor olarak susmayacağız, sessiz kalmayacağız. Sezon başından bu yana 18 puanımız gitti. Dünkü maçta yaşananlara, bize ve camiamıza yaşatılanlara çok kızgın ve gerginiz. Sabırsızlıkla bu konunun çözülmesini istiyoruz. Federasyon bir an önce tedbir almalı."

"Ayrım kalkmadıkça şike operasyonları anlamsız"

Hakem kararları üzerinden Süper Lig'de yapılan takım ayrımlarına ayrı parantez açan Recep Durul, bahis operasyonlarının anlam kazanması için ayrımcılığın son bulması gerektiğinin altını çizdi. Kocaeli spor Kulüp Başkanı Recep Durul, "Anadolu takımı, İstanbul takımı ayrımı yapılıyor, yapılmamalı. Hepsi Süper Lig takımı. Sahada şeffaflık sağlanmadıkça, kulüp ayrımı ortadan kalkmadıkça şike veya bahis operasyonlarının yapılması anlamsız. Kulüplere saygı, renklerine göre olmaz. Hepsine saygı duyulmalı. Düdükler takıma göre çalınmaz. Sahaya neden çıkıyorsun? Hakem dediğin iki takımın da hakkını korumalı, iki tarafa da güven vermeli. Dengeyi sağlamalı. Haksızlığı ortadan kaldırması gereken hakemdir. Şeffaflığı temsil eder. Futbolda adalet neden sağlanmıyor? Neden bunlardan temizlenmiyor?" ifadelerini kullandı.

"Büyük takıma göre düdük çalınmaz"

Büyük takımlara yönelik ayrımcılığa farklı bir bakış açısıyla baktığında dikkat çeken Durul, "Bir takımın büyüklüğü ortaya koyduğu adaletle ölçülür. Büyükse adaletini göstersin, göstermeli de. Futbolcusu topluma böyle çirkin hareketler yapıyorsa büyük kulüpler gerekeni yapmalı. Hakemler hak yediğinde çıkıp bunu yüreklilikle açıklamalı. Öte yandan küçük-büyük takım diye bir ayrım olmaz. Güçlü ve nispeten zayıf takım vardır. Büyük takıma göre düdük çalınmaz" dedi.

"Bazı takımlar yukarı itiliyor, bazıları da aşağı çekiliyor"

Yayıncı kuruluş ve spor yorumcularına da seslenen Başkan Durul, "Yayıncı kuruluşun takımların yarıştan kopmaması için gerekeni yapmasını da görüyoruz. Yazık günah değil mi? Böyle kurgu olur mu? Bazı yorumcular da takım taraftarı. Tuttuğu takıma göre yorum yapıyor ve kamuoyunu, camiaları etkiliyor. 2-3 takım için böyle otokratik yapı olur mu? Bazı takımlar yarışta kalsın diye yukarı itiliyor, bazıları da aşağı çekiliyor" diye konuştu.

Fenerbahçeli yöneticilere seslendi

Son olarak Kocaeli'de yatırımları olan Fenerbahçeli iş insanlarına, eski ve yeni yöneticilere çağrı yapan Durul, "Ali Koç, Hakan Safi ve tüm Fenerbahçe yönetimindekiler ile federasyona bir kez daha seslenmek istiyorum. Talebimiz net; Skriniar'ın lisansını iptal edin ve ülkeden deport edin. Yoksa bu iş çok daha farklı yerlere gider. Bunu sindiremiyoruz. Bunun altından kalkılması zor" şeklinde konuştu. - KOCAELİ