İspanya La Liga ekibi Real Sociedad'da teknik direktörlüğe Pellegrino Matarazzo getirildi.
Kulüpten yapılan açıklamada, 48 yaşındaki ABD'li çalıştırıcıyla 2026-27 sezonunun sonuna kadar anlaşmaya varıldığı belirtildi.
Matarazzo, daha önce Stuttgart ve Hoffenheim'de teknik direktörlük görevini üstlendi.
Kaynak: AA / Emre Aşıkçı - Spor