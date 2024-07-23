Real Madrid, yıllık geliri 1 milyar euroyu aşan tarihteki ilk kulüp oldu

Real Madrid saha içinde olduğu gibi saha dışında da büyük başarılara imza atmaya devam ediyor. Milli yıldızımız Arda Güler'in de forma giydiği İspanyol ekibi son açıkladığı bilançosuyla tarihi rekor kırdı. 2023/2024 sezonu sonrası gelirleri ve giderlerini açıklayan Real Madrid ulaşılması imkansız görünen rakamlara erişti.

TARİHTE İLKİ BAŞARDI

Kulüp 2023/2024 sezonunda oyuncu satışından gelen miktar hariç 1 Milyar 73 milyon euro gelir elde ettiğini açıkladı. Real Madrid, tarihte 1 milyarın üzerinde gelir elde eden ilk kulüp oldu. Real Madrid'in geçtiğimiz sezonki net geliri ise 16 milyon euro oldu.

SÜRDÜRÜLEBİLİRLİKTE DE ZİRVEDE

Kasasını yıllar içinde dolduran İspanyol devi 574 milyon euro net değerle birlikte sağlam ekonomik durumunu sürdürüyor. 1 Milyar 73 milyon euro gelir açıklayan Real Madrid, geçtiğimiz 2022/2023 sezonunda ise 843 milyon euro gelir açıklamıştı.

REAL MADRID'İN BAŞARILARI

FIFA tarafından 20. yüzyılın en iyi futbol takımı olarak nitelendirilen Real Madrid, tarihi boyunca 36 La Liga, 20 Copa del Rey, 12 İspanya Süper Kupası, 15 UEFA Şampiyonlar Ligi, 2 UEFA Kupası, 5 UEFA Süper Kupası, 3 Kıtalararası Kupa ve 5 FIFA Kulüpler Dünya Kupası şampiyonluğu yaşadı.