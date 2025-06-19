Real Madrid ve Al Hilal Berabere Kaldı: 1-1
FIFA Kulüpler Dünya Kupası H Grubu'ndaki ilk maçta Real Madrid, Al Hilal ile 1-1 berabere kaldı. Real Madrid'in Gonzalo ile bulduğu gol, Al Hilal'dan Ruben Neves'in penaltıyla eşitlendi. Arda Güler maça ikinci yarıda katıldı ve önemli bir fırsat yakaladı.
FIFA Kulüpler Dünya Kupası H Grubu ilk maçında Real Madrid, Al Hilal'ı 1-1 berabere kaldı.
FIFA Kulüpler Dünya Kupası H Grubu ilk maçında İspanyol devi Real Madrid ile Suudi Arabistan ekibi Al Hilal, karşı karşıya geldi. Arjantinli hakem Facundo Tello'nun yönettiği mücadelenin 34. dakikasında Real Madrid, Gonzalo'nun golüyle 1-0 öne geçti. Al Hilal, 41. dakikada Ruben Neves'in penaltıdan attığı gole eşitliği yakalarken ilk yarı 1-1 sona erdi. Maça yedeklerde başlayan Arda Güler, 46. dakikada Raul'un yerine oyuna dahil oldu. Arda'nın bir topu direkten dönerken, 90+2. dakikada Real Madrid'in kazandığı penaltıda Valverde'nin şutunda kaleci gole izin vermedi ve mücadele 1-1'lik eşitlikle tamamlandı. - İSTANBUL