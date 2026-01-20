Real Madrid taraftarından Vinicus Junior'a protesto

UEFA Şampiyonlar Ligi 7. hafta maçında Real Madrid ile Monaco karşı karşıya geldi. Santiago Bernabeu'de oynanan müsabakaya karşılaşma öncesi Real Madridli taraftarların protestosu damga vurdu.

VINICUS JUNIOR ISLIKLANDI

Mücadele öncesi stat anonsörü tarafından her iki takımın da kadroları sayılırken, Real Madrid 11'inin sayıldığı esnada stadyumdaki LED ekranlara Vinicus Junior'ın fotoğrafı geldi. Bu sırada tüm tribünler Brezilyalı oyuncuya yoğun şekilde ıslıklı tepki gösterdi.

TAKIMDAN AYRILMAK İSTİYOR

Bir süredir Real Madrid'de mutsuz olduğu iddia edilen deneyimli kanat oyuncusunun eflatun-beyazlılardan ayrılmak istediği belirtiliyordu.

BU SEZON NE YAPTI?

Bu sezon eflatun-beyazlılarda 29 maçta forma giyen 25 yaşındaki dünya yıldızı, 6 gol ve 8 asistlik performans sergiledi. Brezilyalı yıldızın sözleşmesi 30 Haziran 2027 tarihinde sona eriyor.