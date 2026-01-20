Haberler

Real Madrid taraftarından Vinicus Junior'a protesto

Real Madrid taraftarından Vinicus Junior'a protesto
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

UEFA Şampiyonlar Ligi 7. hafta maçında Monaco ile karşılaşan Real Madrid'de taraftarlar, ilk 11'lerinin sayıldığı esnada stadyumdaki LED ekranlara fotoğrafı yansıyan Vinicius Junior'ı ıslıkladı.

  • Real Madrid taraftarları, Şampiyonlar Ligi maçı öncesi Vinicius Junior'a ıslıklı protesto gösterdi.
  • Vinicius Junior'ın Real Madrid'den ayrılmak istediği belirtiliyor.
  • Vinicius Junior'ın Real Madrid ile sözleşmesi 30 Haziran 2027'de sona eriyor.

UEFA Şampiyonlar Ligi 7. hafta maçında Real Madrid ile Monaco karşı karşıya geldi. Santiago Bernabeu'de oynanan müsabakaya karşılaşma öncesi Real Madridli taraftarların protestosu damga vurdu.

VINICUS JUNIOR ISLIKLANDI

Mücadele öncesi stat anonsörü tarafından her iki takımın da kadroları sayılırken, Real Madrid 11'inin sayıldığı esnada stadyumdaki LED ekranlara Vinicus Junior'ın fotoğrafı geldi. Bu sırada tüm tribünler Brezilyalı oyuncuya yoğun şekilde ıslıklı tepki gösterdi.

TAKIMDAN AYRILMAK İSTİYOR

Bir süredir Real Madrid'de mutsuz olduğu iddia edilen deneyimli kanat oyuncusunun eflatun-beyazlılardan ayrılmak istediği belirtiliyordu.

BU SEZON NE YAPTI?

Bu sezon eflatun-beyazlılarda 29 maçta forma giyen 25 yaşındaki dünya yıldızı, 6 gol ve 8 asistlik performans sergiledi. Brezilyalı yıldızın sözleşmesi 30 Haziran 2027 tarihinde sona eriyor.

Cemre Yıldız
Haberler.com / Spor
Suriye ordusu, Süleyman Şah Türbesi'ni YPG'den temizledi

Türkiye için büyük önemi var! YPG, oradan da atıldı
Trump: Suriye hükümeti, YPG'nin serbest bıraktığı tüm DEAŞ'lı mahkumları yakaladı

Suriye'de merakla beklenen gelişmeyi Trump duyurdu
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Yapay zeka, Galatasaray-Atletico Madrid maçının kazananını tahmin etti

Yapay zeka dev maçın kazananını tahmin etti
DEM Parti Sözcüsü Doğan: Bayrakla ilgili herhangi bir sorunumuz yoktur

Bayrak skandalıyla ilgili DEM Parti'den beklenen açıklama geldi
Pınar Altuğ, Bebek'teki dairesini 108 milyon liraya sattı

Pınar Altuğ Bebek'teki evini sattı, cebine giren para dudak uçuklattı
'Ayıp görülür' diye yıllarca bekledi, 81 yaşında tüm ezberleri bozdu

'Ayıp görülür' diye yıllarca bekledi, 81 yaşında tüm ezberleri bozdu
Yapay zeka, Galatasaray-Atletico Madrid maçının kazananını tahmin etti

Yapay zeka dev maçın kazananını tahmin etti
Fahriye Evcen'in son hali ağızları açıkta bıraktı

İmajını öyle bir değiştirdi ki! Son hali ağızları açıkta bıraktı
Kan bağışlayana forma ve maç bileti hediye

Kan bağışlayana o takımımızın forması ve maç bileti hediye