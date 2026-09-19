Real Madrid, Olympiakos'u 93-89 yenerek Basketbol Avrupa Ligi Süper Kupa'yı kazandı

ABU Basketbol Avrupa Ligi Süper Kupa finalinde Yunanistan ekibi Olympiakos'u 93-89 yenerek şampiyonluğa ulaşan İspanya temsilcisi Real Madrid'in başantrenörü Pedro Martinez, harika bir takıma karşı kazandıkları zaferden dolayı mutlu olduklarını söyledi.

Etihad Arena'daki basın toplantısında konuşan Martinez, "Kupayı kazandığımız için mutluyuz. Harika bir takıma karşı zafer kazandık. Avrupa'nın en iyi takımlarından 4'ü burada mücadele etti. Oyuncularım harika bir mantaliteyle sahadaydılar. Bireysel ve takım olarak bizim için harika bir zafer. Ancak bunu yeterli görmemeliyiz. Daha iyi olmak için çalışmalıyız. Çalışmaya sıkı bir şekilde devam etmek için kendimize motivasyon sağladık." ifadelerini kullandı.

Kupanın en değerli oyuncusu (MVP) seçilen Real Madridli Walter Tavares ise "Tarihteki ilk Avrupa Ligi Süper Kupa'yı kazandığımız için mutluyuz. Sezona iyi başladık. Geliştireceğimiz noktalar var ama sezona kupa kazanarak başlamak bize daha sıkı çalışmak için de motivasyon olacak." yorumunu yaptı.

Bartzokas: "Kupayı kazanmayı hak ettiler, Real Madrid'i tebrik ederim"

Olympiakos Başantrenörü Georgios Bartzokas, harika bir organizasyonu geride bıraktıklarını belirterek "Eylül ortasında Avrupa Ligi Dörtlü Finali'ne benzer bir turnuva oynadık. Rekabetçi maçlardı. Her antrenör için burada elde edilen sonuçlar, yaklaşan sezon için çok önemliydi. Kupayı kazanmak istiyorduk, kazanmak için şansımız da vardı ama başaramadık. Sezon öncesi takım kimyasını yakalamaya çalışıyoruz. Birlikte daha fazla çalışarak daha iyi olmaya çalışacağız. Kupayı kazanmayı hak ettiler, Real Madrid'i tebrik ederim." diye konuştu.

Kaynak: AA