Haberler

Real Madrid, Chelsea'den Marc Cucurella'yı transfer etti

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Real Madrid, Chelsea'den 27 yaşındaki İspanyol sol bek Marc Cucurella'yı 2032'ye kadar sözleşme imzalayarak kadrosuna kattı. Transferin bonuslarla 51,8 milyon sterlin olduğu belirtiliyor.

İspanya ekibi Real Madrid, İngiltere'nin Chelsea takımından Marc Cucurella'yı kadrosuna kattı.

Real Madrid Kulübünün açıklamasında, 27 yaşındaki İspanyol sol bek Cucurella ile 30 Haziran 2032'ye kadar sözleşme imzalandığı belirtildi.

İngiltere basınında, transferin bonuslarla 51,8 milyon sterlin bonservis bedeli karşılığında gerçekleştirildiği öne sürüldü.

Barcelona'nın altyapısında yetişen Cucurella, Eibar, Getafe ve Brighton'da oynadıktan sonra 2022'de Chelsea'ye transfer olmuştu.

Kaynak: AA / Mutlu Demirtaştan
Partisiz kalan Özgür Özel'e sürpriz teklif: Bize gelin

Partisiz kalan Özgür Özel'e sürpriz teklif: Bize gelin
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Dünyanın 3'üncü büyük ağır kaldırma vinci Çanakkale Boğazı'ndan geçti

Boğaz'da sıra dışı hareketlilik! Trafik durduruldu
Sarp Levendoğlu ve Felicia Sağnak tatilde! 16 yaş küçük sevgilisiyle aşka geldi

Ünlü oyuncu 16 yaş küçük sevgilisiyle tatilde aşka geldi
AB'den Rusya'nın 'gölge filo'sunu işleten 54 kuruluşa yaptırım kararı

Savaşı kızıştıracak karar! Gizli filoya ağır darbe indirdiler
Konya'da çocukların kavgasına aileler de karıştı: 1'i ağır 5 yaralı

Çocukların kavgasına aileler de dahil oldu: 1'i ağır 5 yaralı
ABD-İran anlaşmasında son dakika değişikliği! Hürmüz detayı dikkat çekti

Tarihi anlaşmada son dakika değişikliği! Hürmüz detayı dikkat çekti
Netanyahu'nun Trump'a rest: Çekilmeyeceğiz, saldırılara devam edeceğiz

Barışa sadece birkaç adım kalmışken Netanyahu'dan Trump'a rest
Görüntü Türkiye'den! Kamera dehşet anlarının her saniyesini kaydetti

Görüntü Türkiye'den! Kamera dehşet anlarının her saniyesini kaydetti