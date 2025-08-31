Real Madrid, Mallorca'yı Arda Güler'in Golüyle Yendi

İspanya La Liga'nın 3. haftasında Real Madrid, 1-0 geriye düştüğü maçta Mallorca'yı 2-1 mağlup etti. Milli futbolcu Arda Güler, takımının ilk golünü kaydederken galibiyette önemli rol oynadı.

La Liga'nın 3. haftasında Real Madrid, Santiago Bernabeu'da Mallorca ile karşılaştı. Milli futbolcu Arda Güler, Teknik Direktör Xabi Alonso'nun değişmez isimlerinden biri olmaya devam ediyor. Arda, Mallorca'ya karşı da 11'de başladı. Müsabakanın 18. dakikasında konuk ekip 1-0 öne geçti. 18. dakikada Pablo Torre'nin kullandığı köşe vuruşunda Vedat Muriqi, kafayla topu ağlara gönderdi. Bu golün ardından Real Madrid, rakip kalede baskısını artırırken, 37. dakikada beraberlik golü geldi. Sağ taraftan paslaşarak kullanılan köşe vuruşu sonrası Carreras'ın ortasında Hujisen uzak direkte kafayla topu indirirken, Arda Güler kale önünde kafa vuruşunu yaptı ve topu filelerle buluşturdu. Bu golden saniyeler sonra orta alanda topla buluşan Vinicius Junior, hızla rakip ceza sahasına ilerlerken rakibinden sıyrılarak yaptığı vuruşta takımını öne geçirdi.

İlk yarısı 2-1'lik skorla geçilen maçın 55. dakikasında Arda, ceza sahasında iyi takibi sonrası bir gol daha kaydetti. VAR uyarısı sonrası hakem Jose Mara Sanchez pozisyonu izlemek üzere kenara geldi. Gol öncesi savunmanın uzaklaştırmak istediği topun Arda Güler'in koluna gelmesi nedeniyle gol iptal edildi.

Kalan bölümde başka gol olmazken müsabaka eflatun-beyazlıların 2-1'lik galibiyetiyle noktalandı. Real Madrid, bu sonuçla 3 maçta 9 puana ulaştı. Mallorca ise 1 puanda kaldı.

Real Madrid, milli maç arasının ardından Real Sociedad'a konuk olacak.