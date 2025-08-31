Real Madrid, Mallorca'yı 2-1 Mağlup Ederek Üçte Üç Yaptı
İspanya 1. Futbol Ligi'nde Real Madrid, sahasında Mallorca'yı 2-1 yenerek 2025-2026 sezonuna 3'te 3 ile başladı. Arda Güler maçta önemli bir gol atmasına rağmen elle oynamadan dolayı golü iptal edildi.
İspanya 1. Futbol Ligi'nde (LaLiga) 2025-2026 sezonunun 3. haftasında Real Madrid, sahasında Mallorca'yı 2-1 mağlup etti.
Santiago Bernabeu Stadı'na oynanan maçta Mallorca, 18. dakikada Vedat Muriqi'nin golüyle deplasmanda 1-0 öne geçti.
Real Madrid, 37. dakikada milli futbolcu Arda Güler'in kafa golüyle eşitliği yakalarken 38. dakikada Vinicius Junior'ın golüyle 2-1 öne geçti.
Arda Güler'in 55. dakikadaki golü ise elle oynama kararı sonrasında iptal edildi. Maça ilk 11'de başlayan milli futbolcu, 72. dakikada oyundan çıktı.
Maçı 2-1 kazanan Real Madrid, sezona 3'te 3'le başladı.
Kaynak: AA / Fatih Erel - Spor