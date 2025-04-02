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Real Madrid, Kral Kupası'nda finale yükseldi

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Real Madrid, İspanya Kral Kupası yarı finalinde Real Sociedad'ı uzatmalara giden mücadelede 4-4 berabere kalarak, Arda Güler'in asistinin ardından tur atladı. Real Madrid finale yükseldi.

Real Madrid, İspanya Kral Kupası yarı finalinde Real Sociedad'ı uzatmalara giden maçta eleyerek finale yükseldi. Milli futbolcu Arda Güler, 115. dakikada yaptığı asistle turda pay sahibi oldu.

İspanya Kral Kupası yarı final ikinci maçında Real Madrid, Real Sociedad'ı konuk etti. Deplasmanda ilk maçı 1-0 kazanan eflatun-beyazlılar, rövanş mücadelesine avantajla çıktı. Sociedad'ın 16. dakikada Barrenetxea ile bulduğu gole Madrid ekibi 30'da Endrick ile yanıt verdi. İlk yarısı 1-1'lik eşitlikle tamamlanan müsabakanın 2. yarısında konuk ekip baskısını artırdı. Sociedad, 72 ve 80. dakikalarda bulduğu gollerle skoru 3-1'e getirdi. Yenilen gollerin ardından eflatün-beyazlılar pozisyonlara girerken, Bellingham ve Tchouameni 4 dakika içinde kaydettikleri gollerle maçta yeniden eşitlik sağlandı. 3-3

Real Sociedad'da Oyarzabal, 90+3. dakikada sahneye çıkarak kendisinin ikinci, takımının 4. golünü kaydetti.

90 dakika Sociedad'ın üstünlüğü ile tamamlanırken uzatmalara gidildi. Milli futbolcu Arda Güler, 106. dakikada Rodrygo'nun yerine dahil oldu. Mücadelenin 115. dakikasında kazanılan köşe vuruşunda topun başına geçen Arda, kale önüne yaptığı ortada Rüdiger, kafayı vurdu ve fileleri havalandırdı. Kalan bölümde başka gol olmazken 4-4'lük eşitlikle tur atlayan taraf Carlo Ancelotti'nin öğrencileri oldu.

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
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