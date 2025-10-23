Haberler

Real Madrid, Juventus'u 1-0 Mağlup Etti

Güncelleme:
UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 3. haftasında Real Madrid, evinde Juventus'u Jude Bellingham'ın attığı golle 1-0 yenerek puanını 9'a yükseltti. Arda Güler, 74. dakikada oyundan alındı.

UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 3. haftasında Arda Güler'in forma giydiği Real Madrid, evinde karşılaştığı Kenan Yıldız'lı Juventus'u 1-0 mağlup etti.

UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 3. haftasında İspanyol ekibi Real Madrid, Santiago Bernabeu Stadı'nda İtalyan temsilcisi Juventus'u konuk etti. İlk yarıda gol sesi çıkmazken, Real Madrid, 57. dakikada Jude Bellingham'ın attığı golle mücadeleden 1-0 galip ayrıldı. Real Madrid'de mücadeleye 11'de başlayan Arda Güler, 74. dakikada yerini Eduardo Camavinga bıraktı. İtalyan ekibinde ise kaptan olarak maça başlayan Kenan Yıldız ise 75 dakika sahada kaldı. Bu sonuçla Real Madrid puanını 9'a yükseltirken, Juventus ise 2 puanda kaldı.

Gecenin diğer maçlarında ise şu sonuçlar alındı:

Galatasaray: 3 - Bodo/Glimt: 1

Athletic Bilbao: 3 - Karabağ: 1

Monaco: 0 - Tottenham: 0

Atalanta: 0 - Slavia Prag: 0

Chelsea: 5 - Ajax: 1

Sporting CP: 2 - Marsilya: 1

Eintracht Frankfurt: 1 - Liverpool: 5

Bayern Münih: 4 - Club Brugge: 0 - İSTANBUL

Haberler.com
