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Real Madrid'in yıldızı Brezilya'da kulüp aldı

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Real Madrid'in Brezilyalı futbolcusu Vinicius Junior, futbola yatırım yaptı ve Brezilya Serie B ekiplerinden Athletic Club'u satın aldı. Vinicius'un sahibi olduğu Athletic Club, şu anda Brezilya Serie B'de 15. sırada bulunuyor. Bu sezon Real Madrid'de 50 maça çıkan Vinicius, 20 gol atıp 16 asist yapmayı başardı.

İspanyol devi Real Madrid forması giyen ve performansıyla ağızları açık bırakan dünyaca ünlü futbolcu Vinicius Junior kendine büyük bir yatırım yaptı.

TAKIM SATIN ALDI

Foot Mercato'ta yer alan habere göre, Vinicius, Brezilya Serie B ekiplerinden Athletic Club'u satın aldı. Vinicius'un satın aldığı Athletic Club, şu anda Brezilya Serie B'de 15. sırada yer alıyor.

36 GOLE KATKI SAĞLADI

Real Madrid'de bu sezon toplamda 50 maçta süre bulan Vinicius, söz konusu karşılaşmalarda 20 gol attı ve 16 asist kaydetti.

Real Madrid'in yıldızı Brezilya'da kulüp aldı

Real Madrid'in yıldızı Brezilya'da kulüp aldı
Haberler.com / Alper Kızıltepe - Spor
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