Real Madrid'in yıldızı Brezilya'da kulüp aldı

İspanyol devi Real Madrid forması giyen ve performansıyla ağızları açık bırakan dünyaca ünlü futbolcu Vinicius Junior kendine büyük bir yatırım yaptı.

TAKIM SATIN ALDI

Foot Mercato'ta yer alan habere göre, Vinicius, Brezilya Serie B ekiplerinden Athletic Club'u satın aldı. Vinicius'un satın aldığı Athletic Club, şu anda Brezilya Serie B'de 15. sırada yer alıyor.

36 GOLE KATKI SAĞLADI

Real Madrid'de bu sezon toplamda 50 maçta süre bulan Vinicius, söz konusu karşılaşmalarda 20 gol attı ve 16 asist kaydetti.