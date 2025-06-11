Real Madrid'in Kulüpler Dünya Kupası kadro belli oldu! Arda Güler detayı

Real Madrid'in Kulüpler Dünya Kupası kadro belli oldu! Arda Güler detayı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

FIFA Kulüpler Dünya Kupası'nda mücadele edecek olan Real Madrid, kadrosunu açıkladı. Kadroda milli oyuncumuz Arda Güler de yer aldı.

Yeni formatıyla ilk kez düzenlenecek olan FIFA Kulüpler Dünya Kupası'nda mücadele edecek olan Real Madrid,kadrosunu açıkladı.

ARDA GÜLER KADRODA YER ALDI

Xabi Alonso'nun göreve gelmesiyle birlikte geleceği merak konusu olan milli oyuncumuz Arda Güler, kadroda kendisine yer buldu.

İşte Real Madrid'inFIFA Kulüpler Dünya Kupası kadrosu;

Kaleci: Courtois, Lunin, Fran Gonzalez, Sergio Mestre.

Savunma: Carvajal, Militao, Alaba, Arnold, Vazquez, García, Rüdiger, Mendy, Huijsen, Youssef, Jacobo, Asencio, Fortea, Aguado.

Orta saha: Camavinga, Valverde, Ceballos, Modric, Tchouameni, Bellingham, Arda Güler, Chema, Víctor Munoz, Martin.

Forvet: Endrick, Vinicius Junior, Mbappe, Rodrygo, Gonzalo, Brahim.

Haberler.com / Cemre Yıldız - Spor
Daha yeni satın aldığı takım küme düştü! Taraftarlar kulübü satmasını istiyor

Yeni satın aldığı takım küme düştü! Taraftar kulübü satmasını istiyor
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
DEM Parti, Öcalan'ın görüşmek istediği 5 kişinin ismini paylaştı: Faydalı olacağını düşünüyoruz

DEM Parti, Öcalan'ın görüşmek istediği 5 kişinin ismini paylaştı
Elizabeth Hurley'den cesur kutlama! 60 yaşına çıplak girdi

Ünlü oyuncudan cesur kutlama! Yeni yaşına çıplak girdi
Togg T10F yollara çıkmaya hazırlanıyor! İşte beklenen satış fiyatı

Togg'un yeni modeli yollara çıkıyor! İşte beklenen satış fiyatı
Buğday ekti, büyüyünce bu hale geldi

Buğday ekti, büyüyünce bu hale geldi
Bayram boyunca radar şikayeti yağdı! Hız sınırı levhalarına düzenleme geliyor

Bayram boyunca radar şikayeti yağdı! Tepkiler üzerine harekete geçildi
Okan Buruk'un yüzüne bakmadığı futbolcu için sıraya girdiler

Okan Buruk'un yüzüne bakmadığı futbolcu için sıraya girdiler
Yeni aldıkları elektrikli araçla hız denemesi yaparken hayatlarının şokunu yaşadılar

Yeni aldıkları elektrikli aracı test ederken büyük bir şok yaşadılar
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.