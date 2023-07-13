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Real Madrid'in hocası Ancelotti, yeteneğiyle büyüleyen Arda Güler'in tek eksiğini buldu

Spor Haberleri

Real Madrid'de üçüncü antrenmanını tamamlayan Arda Güler, performansıyla teknik direktör Ancelotti'yi büyüledi. Ancak İtalyan hoca, milli futbolcunun fiziksel olarak henüz yeterli seviyede olmadığını saptadı.

Fenerbahçe'den Real Madrid'e transfer olan Arda Güler, antrenmanlarda öz güveni ve yeteneğiyle fark yaratıyor. Eflatun-beyazlıların hocası da genç yıldızın performansını hayranlıkla izlerken, tek eksiğinin fiziksel yeterliliği olduğunu düşünüyor.

ANCELOTTI İLE ÇOK İYİ ANLAŞIYOR

Marca'da yer alan habere göre; Arda Güler ile Ancelotti arasında öğretmen-öğrenci ilişkisi kuruldu. Her geçen gün daha rahat görünen genç yıldız, kendisine olan desteği de fark ediyor.

Real Madrid'in hocası Ancelotti, yeteneğiyle büyüleyen Arda Güler'in tek eksiğini buldu

FİZİKSEL EKSİKLİĞİ VAR

Haberde Arda'nın yeteneğiyle herkesi etkilediği ancak fiziksel olarak üzerine koyması gerektiği belirtildi. Real Madrid'in bunun için en uygun kulüp olduğu yazılırken, genç yıldızın kulübün geleceği için önemli bir figür olabileceği belirtiliyor.

Haberler.com / Ali Gülhan - Spor

Carlo Ancelotti Arda Güler Spor Haberler

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Yorumlar (4)

Mehmet Sahin:

Celimsiz denilip duruyor... fiziki iyi olan futbolcu nasıl adam geçebilir.. Güreşi örnek alın.. oyun bilen bir çelimsiz güreşçi 100 kg lük guresciyi yenebiliyor... futbolda yeni trend fizik gücü kafayı fizikle bozmuşlar.. manken değil bir top var onu oynayacak cambaz futbolcu lazim...

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salih gueven:

MESSI TAM BIR AYIYDI CANIIIIIIMMMMMM !! ULAN MESSI BIZIM ARDADANDA CELIMSIZDI !

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apolat:

iyi oynatta eksiğini tamamlasın o zaman, yoksa fiziksel yeterli değil deyipte oynatmayıp Türk futbolcu düşmanlığımı yapacaksın

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