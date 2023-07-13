Real Madrid'in hocası Ancelotti, yeteneğiyle büyüleyen Arda Güler'in tek eksiğini buldu

Real Madrid'de üçüncü antrenmanını tamamlayan Arda Güler, performansıyla teknik direktör Ancelotti'yi büyüledi. Ancak İtalyan hoca, milli futbolcunun fiziksel olarak henüz yeterli seviyede olmadığını saptadı.

Fenerbahçe'den Real Madrid'e transfer olan Arda Güler, antrenmanlarda öz güveni ve yeteneğiyle fark yaratıyor. Eflatun-beyazlıların hocası da genç yıldızın performansını hayranlıkla izlerken, tek eksiğinin fiziksel yeterliliği olduğunu düşünüyor.

ANCELOTTI İLE ÇOK İYİ ANLAŞIYOR

Marca'da yer alan habere göre; Arda Güler ile Ancelotti arasında öğretmen-öğrenci ilişkisi kuruldu. Her geçen gün daha rahat görünen genç yıldız, kendisine olan desteği de fark ediyor.

FİZİKSEL EKSİKLİĞİ VAR

Haberde Arda'nın yeteneğiyle herkesi etkilediği ancak fiziksel olarak üzerine koyması gerektiği belirtildi. Real Madrid'in bunun için en uygun kulüp olduğu yazılırken, genç yıldızın kulübün geleceği için önemli bir figür olabileceği belirtiliyor.