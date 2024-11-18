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Real Madrid Galatasaray'ın yıldızı için 30 milyon euroyu gözden çıkardı

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Arda Güler'in de formasını giydiği Real Madrid, Galatasaray'ın yıldız futbolcusu Davinson Sanchez'in için 30 milyon euroyu gözden çıkardı. Eflatun-beyazlılar, sakatlanan yıldızı Eder Militao'nun yerine Sanchez'i getirmek istiyor.

Süper Lig devi Galatasaray'da transfer hareketliliği yaşanıyor. Sarı-kırmızılıların yıldız futbolcusu Davinson Sanchez için Real Madrid'in devrede olduğu ve ciddi bir teklif hazırladığı öğrenildi.

Real Madrid'in Galatasaray'ın yıldızı için 30 milyon euroyu gözden çıkardı

El Futbolero'nun haberine göre, Madrid ekibi Eder Militao'nun sakatlanması sebebiyle ocak ayında stoper takviyesi yapmak istiyor. Eflatun-beyazlılar, Brezilyalı oyuncunun yerini Sanchez ile kapatmak için Galatasaray ile temas halinde. İspanyol devinin Sanchez için ödeyeceği rakam ise tamı tamına 30 milyon euro.

Real Madrid Galatasaray'ın yıldızı için 30 milyon euroyu gözden çıkardı
Haberler.com / Alper Kızıltepe - Spor
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Yorumlar (1)

Haber YorumlarıMuRii:

Kapak resmi arda ne alaka admin?

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